"La mensa scolastica - si legge nell'atto - in particolare nelle scuole a tempo pieno, non è un servizio pubblico a domanda individuale meramente accessorio, bensì un momento essenziale e integrante del percorso formativo, didattico e del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito". L'interruzione del pasto, prosegue il legale, espone la minore a "una traumatica e inaccettabile discriminazione ed emarginazione davanti ai propri compagni di classe". La diffida chiede al Comune di ripristinare il servizio entro 24 ore dalla ricezione. "Pur restando fermo il legittimo diritto del Comune di avviare le ordinarie procedure di recupero crediti nei confronti dei genitori - sostiene Del Vecchio - è totalmente illegittimo rivalersi sul minore sospendendo l'erogazione del pasto". In assenza di riscontro, il legale annuncia il ricorso alle competenti sedi giudiziarie, anche per il risarcimento dei danni.