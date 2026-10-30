Alimentazione e scuola: cosa mettere nello zaino per una pausa davvero nutriente
Due bambini su tre fanno una merenda abbondante a metà mattina: come scegliere uno spuntino pratico, nella giusta quantità e adatto a restare nello zaino fino alla ricreazione
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Per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, lo spuntino di metà mattina è un piccolo pasto. Vale una quota dell’energia della giornata molto più bassa della colazione, che da sola dovrebbe coprirne il 15%, e dei pasti principali. Una merenda troppo ricca rischia di togliere appetito a tavola, soprattutto quando il pranzo arriva poche ore dopo, in mensa. Spesso la merenda abbondante serve anche a compensare una colazione mancata. Sempre secondo OKkio, circa l’11% dei bambini non fa colazione e il 36,5% la consuma in modo inadeguato. La ricreazione, quindi, si prepara prima di tutto a casa, prima di uscire.
Le tre regole dello zaino
Lo spuntino da portare a scuola deve essere prima di tutto pratico: si mangia in pochi minuti, spesso in piedi e senza posate. Deve poi poter restare qualche ora nello zaino. Per questo conviene scegliere alimenti che non hanno bisogno del frigorifero e lasciare yogurt e latticini freschi alla merenda del pomeriggio, a casa. Infine deve essere nella giusta quantità: una porzione piccola, che serva ad arrivare al pranzo e non a sostituirlo. Il Bambino Gesù indica anche cosa evitare: “alimenti ad elevata densità energetica quali bevande zuccherate, merendine, snacks”.
Una settimana di spuntini
Alternare gli spuntini aiuta a variare i nutrienti e a non annoiare il palato. Per cominciare la settimana si può puntare su un frutto di stagione facile da trasportare, come una mela, una pera o un paio di mandarini. Il giorno dopo può toccare a un piccolo panino con un formaggio leggero oppure con una marmellata di sola frutta, due delle proposte indicate dallo stesso Bambino Gesù. A metà settimana un frutto può essere accompagnato da una piccola manciata di frutta secca. Gli ultimi giorni lasciano spazio a qualche cracker o a una fetta di torta semplice preparata in casa nel fine settimana. Coinvolgere i bambini nella scelta, magari decidendo insieme il calendario della settimana, li aiuta a sentire la merenda come una cosa loro.
Anche la borraccia conta
Lo spuntino si accompagna all’acqua. OKkio rileva che il 24,6% dei bambini beve ogni giorno bevande zuccherate o gassate: il dato è in calo, ma resta alto. Una borraccia riempita a casa è l’alternativa più semplice.
Dalla dispensa allo zaino
Preparare spuntini vari è più facile con una dispensa organizzata. Nei punti vendita MD il reparto ortofrutta offre frutta di stagione adatta a viaggiare nello zaino. La linea Gioie di Frutta è dedicata alla frutta secca, mentre la linea Buona Spesa! raccoglie molti prodotti per la spesa di tutti i giorni. Così la ricreazione si prepara la sera prima, senza complicazioni.