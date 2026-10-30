Alimentazione e scuola: cosa mettere nello zaino per una pausa davvero nutriente

Lo spuntino da portare a scuola deve essere prima di tutto pratico: si mangia in pochi minuti, spesso in piedi e senza posate. Deve poi poter restare qualche ora nello zaino. Per questo conviene scegliere alimenti che non hanno bisogno del frigorifero e lasciare yogurt e latticini freschi alla merenda del pomeriggio, a casa. Infine deve essere nella giusta quantità: una porzione piccola, che serva ad arrivare al pranzo e non a sostituirlo. Il Bambino Gesù indica anche cosa evitare: “alimenti ad elevata densità energetica quali bevande zuccherate, merendine, snacks”.