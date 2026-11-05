"La pizza non è assolutamente un alimento che dovrebbe essere presente negli istituti scolastici. Non fa bene alla salute degli studenti. Un conto è che un bambino la mangi da qualche parte con il permesso dei genitori, magari per festeggiare qualcosa, un altro è che la pizza sia disponibile nella mensa scolastica. Sono molto sorpresa che questo sia persino possibile", ha aggiunto, esortando le scuole statali a rispecchiare la più ampia politica del Paese di "restituzione di ciò che è nostro" e sostenendo che la cucina tradizionale russa dovrebbe sostituire i piatti stranieri.