La pizza non dovrebbe avere posto nelle scuole russe. Lo ha affermato Elena Yampolskaya, consigliera del presidente Vladimir Putin, nell'ambito di un confronto tra Mosca e l'Occidente ricaduto anche sul tema del cibo scolastico, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Yampolskaya ha dichiarato che la pizza fa male alla salute dei bambini e che dovrebbe essere eliminata dalle mense scolastiche. Nel menù la pizza potrebbe venire sostituita dalla kulebyaka, una torta salata ripiena tradizionale russa
Pizza bandita?
"La pizza non è assolutamente un alimento che dovrebbe essere presente negli istituti scolastici. Non fa bene alla salute degli studenti. Un conto è che un bambino la mangi da qualche parte con il permesso dei genitori, magari per festeggiare qualcosa, un altro è che la pizza sia disponibile nella mensa scolastica. Sono molto sorpresa che questo sia persino possibile", ha aggiunto, esortando le scuole statali a rispecchiare la più ampia politica del Paese di "restituzione di ciò che è nostro" e sostenendo che la cucina tradizionale russa dovrebbe sostituire i piatti stranieri.
"Abbiamo un patrimonio immenso, che comprende una meravigliosa cucina russa e una splendida tavola russa. Diamo almeno ai nostri figli la possibilità di provarla", ha concluso Yampolskaya, commentando una proposta di sostituire la pizza con la kulebyaka, una torta salata ripiena tradizionale russa.