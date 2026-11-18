a Phoenix, in Arizona Allarmi bomba nelle scuole, identificato in Usa il nickname Mikhail Andropov: "Ma non ha mandato lui le mail"

L'individuo, identificato con le iniziali G.B., è stato interrogato dall'Fbi, che ha escluso qualsiasi coinvolgimento nell'invio massivo delle comunicazioni minatorie. L'uomo ha segnalato l'utilizzo improprio della sua identità digilale