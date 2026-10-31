Dai trasporti alla scuola, novembre "caldo" tra scioperi e cortei: il calendario

Per il trasporto pubblico locale, i giorni neri saranno 13, 14 e 16 novembre, con bus, tram e metrò che si fermeranno con modalità diverse città per città. Il 13 novembre stop di 24 ore a Milano dei lavoratori Atm aderenti alla protesta indetta da Al-Cobas e Venezia del personale di Atvo. Il 14 novembre sciopero di 24 ore a Bari del personale Amtab, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro. Il 16 novembre, dalle 11 alle 15, si fermano a Napoli i lavoratori Anm per lo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.