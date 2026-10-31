Dai trasporti alla scuola, novembre "caldo" tra scioperi e cortei: il calendario

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Non solo 20 novembre. Allo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni, infatti, si aggiungono altre date di mobilitazione che coinvolgono diversi settori, dai trasporti alla scuola. Ecco il calendario del mese di proteste in arrivo.
Lo stop dei trasporti
Il mese di nuovi scioperi si apre il 6 novembre con lo stop di 4 ore (dalle 13 alle 17) nel settore aereo dei lavoratori Enav dell'aeroporto di Bari proclamato da Fast Confsal Av. Caos voli previsto ancora per sabato 21 novembre per lo sciopero nazionale dei lavoratori Enav, proclamato da Filt Cgil e Ugl-Ta, dalle 13 alle 17. E per chi viaggia in aereo possibili disagi anche domenica 22 novembre per altre due agitazioni nel settore. A Milano Malpensa si fermeranno per 24 ore i lavoratori Enav e all'aeroporto Marco Polo di Venezia quelli di Sicuritalia IVRI.
Il 10 e l'11 novembre sarà la volta del trasporto merci su rotaia: i lavoratori di Sbb Cargo Italia incroceranno le braccia dalle 21 del 10 alle 4.59 del giorno dopo per lo sciopero nazionale indetto da Filt Cgil.
Per il trasporto pubblico locale, i giorni neri saranno 13, 14 e 16 novembre, con bus, tram e metrò che si fermeranno con modalità diverse città per città. Il 13 novembre stop di 24 ore a Milano dei lavoratori Atm aderenti alla protesta indetta da Al-Cobas e Venezia del personale di Atvo. Il 14 novembre sciopero di 24 ore a Bari del personale Amtab, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro. Il 16 novembre, dalle 11 alle 15, si fermano a Napoli i lavoratori Anm per lo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.
Proteste anche nel settore telecomunicazioni
Per l'11 novembre è indetto uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore delle telecomunicazioni, proclamato da Ugl Telecomunicazioni e dalle sigle Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil.
L'appuntamento del 20 novembre
Il clou del mese di proteste è previsto per la mobilitazione generale del 20 novembre, annunciata dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini dal palco della manifestazione organizzata a Roma in piazza del Popolo lo scorso 17 ottobre.
Quel giorno, e per 24 ore, la protesta coinvolgerà i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, compresi quelli impiegati negli appalti e nei servizi strumentali. Stessa data, e sempre intera giornata, per lo sciopero nazionale della scuola e del pubblico impiego proclamato da Usb Pubblico Impiego.