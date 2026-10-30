Cortei, a Napoli sfogliatelle e cornetti per le forze dell'ordine: "Non sono loro i nostri nemici"

Uno dei ragazzi, il vassoio ancora tra le mani, spiega il gesto all'inviato di Ore 11. "Noi siamo persone pacifiche e li apprezziamo tantissimo per il lavoro che fanno", racconta. Per lui chi indossa la divisa non sta dall'altra parte della barricata: "Non sono loro i nostri nemici, sono parte di noi, padri di famiglia".