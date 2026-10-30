Cortei, a Napoli sfogliatelle e cornetti per le forze dell'ordine: "Non sono loro i nostri nemici"
Lo studente, promotore del gesto distensivo, interviene in diretta a "Ore 11": "Siamo qui per una giusta causa, non vogliamo fare la guerra a nessuno"
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Un vassoio di brioche, sfogliatelle, cornetti al posto di slogan e striscioni. In una giornata di cortei segnata in molte città italiane da tensioni e scontri, da Napoli arriva un'immagine di segno opposto: due studenti scesi in piazza hanno deciso di offrire la colazione agli agenti schierati lungo il percorso.
Uno dei ragazzi, il vassoio ancora tra le mani, spiega il gesto all'inviato di Ore 11. "Noi siamo persone pacifiche e li apprezziamo tantissimo per il lavoro che fanno", racconta. Per lui chi indossa la divisa non sta dall'altra parte della barricata: "Non sono loro i nostri nemici, sono parte di noi, padri di famiglia".
La protesta, però, resta. E per il giovane ha motivazioni precise. "Siamo qui per una giusta causa, non vogliamo fare la guerra a nessuno", ribadisce, tornando sulle ragioni che lo hanno portato in strada. In cima a tutte c'è il carovita, che secondo lui ha messo in ginocchio lui stesso e molti dei suoi amici.
A rendere concreta quella fatica è il racconto della sua quotidianità. "Io faccio due lavori, non ho il tempo di seguire l'università", confida. Le giornate si consumano tra un impiego e l'altro, e alla fine non resta spazio nemmeno per gli affetti: "La sera non ho neanche le energie per stare con la mia ragazza".
È il ritratto di una generazione stretta tra studio, lavoro e conti che non tornano. E che, almeno in questo angolo di Napoli, ha scelto di farsi sentire senza alzare le mani su nessuno.