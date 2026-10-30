Sciopero generale di venerdì 30, il Viminale: "Piano per isolare le frange più violente dei cortei"

"A 16-18 anni vuoi cambiare il mondo, salvare il mondo, rivoluzionare il mondo. Ma un conto sono gli studenti, gli agricoltori, gli autotrasportatori che saranno domani in piazza. Un conto sono gli imbecilli che usano la piazza per rubare, devastare e saccheggiare. Per quelli abbiamo approvato un bel decreto sicurezza che prevede la galera e mamma e papà che pagano i danni dei figli imbecilli". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Dritto e Rovescio su Rete4.