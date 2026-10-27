Il Mit precetta lo sciopero dei trasporti del 30 ottobre, ma l'Usb lo conferma

Arriva dal Mit la precettazione dello sciopero nel settore dei trasporti di venerdì 30 ottobre, nell'ambito dello sciopero generale proclamato dall'Usb. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a quanto si apprende, ha firmato l'ordinanza che chiede per i settori del trasporto aereo, taxi, trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario e marittimo, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale, "interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti, il differimento ad altra data" dello stop. L'Usb replica: "Un ordine sbagliato e illegittimo, al quale disobbediamo" e "conferma lo sciopero per l'intera giornata nei settori indicati nell'atto ministeriale, accollandosi le sanzioni che sono pesantissime ma nella consapevolezza che queste siano illegittime".