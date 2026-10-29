Sciopero generale il 30 ottobre, chi si ferma: esclusi treni e trasporti | Le ragioni della protesta

La mobilitazione nelle città, a Roma massima allerta - L'Usb ha annunciato un corteo con partenza alle 9 da piazzale Aldo Moro, davanti alla Sapienza, e arrivo in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Il concentramento sindacale è previsto alle 10.30. La manifestazione potrebbe comportare modifiche alla viabilità, ma non è previsto uno sciopero della rete Atac che ha confermato il servizio regolare. Attesi lavoratori, pensionati, precari. Ma anche gli studenti di Cambiare Rotta e Osa, giovanissimi, antagonisti, centri sociali e pro Pal. Raggruppamenti sono previsti in varie zone della città. I manifestanti raggiungeranno poi la Stazione Termini o Piazza della Repubblica. L’arrivo del corteo autorizzato sarà al Colosseo o al Circo Massimo e verrà deciso in giornata da un tavolo tecnico per l’ordine pubblico che si terrà in prefettura. L’allerta sul fronte sicurezza è alta. Da giorni la polizia postale monitora i social dove si moltiplicano gli appelli alla mobilitazione. A Milano l'appuntamento è alle 10 in piazza Duca d’Aosta; a Torino alle 9.30 in piazza Palazzo di Città; a Bologna alle 9.30 in piazza Maggiore. A Novara il presidio è previsto alle 9.30 in piazza Cavour, a Brescia alle 9 alla stazione della metropolitana San Faustino, a Trieste alle 9 al Varco 4 del Punto Franco Nuovo e a Padova alle 8 davanti alla stazione. A Bergamo l’appuntamento è alle 17 in piazza Gaza, nella zona di Porta Nuova. Orari e luoghi vanno comunque verificati attraverso le comunicazioni locali del sindacato. L