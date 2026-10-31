Stima Cgia: gli scioperi del 30 ottobre sono costati circa un miliardo di euro

Ogni sciopero ha un costo difficilmente quantificabile, che va oltre la giornata di astensione dal lavoro e ricade su cittadini, imprese, conti pubblici e sugli stessi lavoratori. A volte basta anche il semplice annuncio dello stop per bloccare la catena produttiva. Gli scioperi comportano per le imprese, in particolare per quelle pubbliche, una perdita di produttività: meno ore lavorate significano anche meno gettito sia fiscale che contributivo. Insomma, a perderci sono un po' tutti. Quando i treni merci funzionano a singhiozzo e i porti e gli interporti sono chiusi o semi-chiusi, i container restano bloccati e gli approvvigionamenti slittano. Con le scuole materne e quelle dell’obbligo non frequentabili, molti genitori devono chiedere un permesso per accudire i figli. Quando i mezzi di trasporto pubblici non ci sono, molti lavoratori del settore privato per recarsi al lavoro devono usare la propria auto e farsi carico delle spese collegate. Ma lo sciopero resta comunque un diritto fondamentale.