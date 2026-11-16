Sciopero generale del 20 novembre: a rischio treni, scuola e sanità

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Venerdì 20 novembre si preannuncia una giornata di possibili disagi a causa dello sciopero generale che interesserà tutti i lavoratori pubblici e privati di diversi comparti, compresi scuola, sanità, trasporti, uffici pubblici. L'agitazione, che si esternderà per l’intera giornata di lavoro, è stata indetta dalla Cgil che sarà in 100 piazze del Paese sotto lo slogan "Il futuro è adesso", ma anche da altri sindacati autonomi.
La Cgil conferma lo sciopero del 20 novembre
La Cgil confermando che "saranno garantite le prestazioni indispensabili", sottolinea le motivazioni alla base dell'agitazione: al centro della protesta c'è la situazione in cui si trovano "lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studentesse e studenti, donne e giovani" che devono affrontare l’ennesima emergenza dovuta al carovita. Emergenza che, secondo il sindacato, "non ha avuto alcuna risposta efficace dalle politiche del Governo".
Le richieste del sindacato
La Cgil chiede quindi "salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l'inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare". E ancora "politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all'aumento delle spese militari".
Chi si ferma
Il sindacato conferma che la mobilitazione coinvolgerà tutte le categorie lavorative, sia pubbliche sia private, con modalità che potranno variare in base al comparto e alle disposizioni previste per le singole categorie. Tra i settori interessati figurano istruzione, università, ricerca, sanità, pubbliche amministrazioni. Ci potrebbero essere conseguenze anche per gli uffici degli enti locali e per altre attività rivolte ai cittadini.
L'agitazione nel comparto ricerca e istruzione
Tra i settori in cui potrebbero verificarsi disagi c'è quello della scuola. L'agitazione interesserà il personale del comparto Istruzione e Ricerca degli istituti di ogni ordine e grado, con possibili ripercussioni sulla normale attività. In base alle adesioni, potrebbero anche verificarsi modifiche agli orari, sospensioni delle lezioni e difficoltà nell'organizzazione dei servizi scolastici. Nel settore dell'istruzione la mobilitazione non sarà limitata alla Cgil, ma vi parteciperanno anche USB P.I., Confederazione CGIL, con adesione di FLC CGIL, SISA, S.I.D.L., Federazione Gilda Unams, CLAP, Confederazione COBAS, Sial Cobas, con adesione di CUB Confederazione, ADL Varese e CUB SUR, SGB, CIB Unicobas con adesione di Unicobas Scuola&Università, SSB.
Trasporti a rischio
Oltre al settore scolastico, possibili disagi si potranno verificare anche nei trasporti. Gruppo Fs ha comunicato che in seguito dell'agitazione proclamata da alcune sigle sindacali autonome (Sindacato generale di base e Cub trasporti), sulla rete nazionale potrebbero verificarsi disagi dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre 2026. Lo sciopero potrebbe interessare il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto Regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Gli elenchi dei servizi garantiti e tutti gli aggiornamenti sono consultabili online sui siti web di riferimento.
Cobas proclamano sciopero generale
Nella giornata del 20 novembre, oltre allo sciopero della Cgil, è previsto anche quello della Confederazione Cobas insieme a Clap e Sial: riguarderà per l'intera giornata tutti i settori pubblici e privati, a eccezione dei trasporti. Al centro delle rivendicazioni anche in questo caso, il caro-vita, il recupero del potere d'acquisto di salari e pensioni e la richiesta di reintrodurre meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione reale. I sindacati chiedono inoltre l'introduzione per legge del salario minimo e una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro.
La mobilitazione degli studenti
Nella giornata di venerdì 20 novembre, oltre alla mobilitazione di diverse sigle sindacali, è in programma anche la Giornata internazionale di mobilitazione degli studenti.