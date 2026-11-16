Sciopero generale del 20 novembre: a rischio treni, scuola e sanità

La Cgil chiede quindi "salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l'inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare". E ancora "politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all'aumento delle spese militari".