Manovra, i sindacati della scuola lanciano la mobilitazione contro il taglio dei docenti e del personale Ata

Cancellare le disposizioni che prevedono, in legge di bilancio, il taglio degli organici del personale docente e Ata. È questo l'obiettivo che si sono dati Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Anief, aprendo una fase di confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari e lanciando una mobilitazione che prevede una prima iniziativa mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma. A seguire, la convocazione di assemblee in orario di servizio nella giornata di lunedì 16 novembre, che coinvolgeranno gli istituti in tutta Italia. Non c'è per ora l'adesione della Flc Cgil che scenderà in piazza il 20 novembre per lo sciopero generale proclamato dal segretario generale Maurizio Landini.