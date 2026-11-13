Meloni: "Salta la misura sulla scuola in manovra, ma non erano tagli"

"È stato un incontro cortese ma politicamente inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20 novembre", ha spiegato il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari. Oltre alla scuola, focus sulla sanità: "Abbiamo chiesto più investimenti: il ministro Giorgetti ha detto che il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo", ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. Gli ha fatto eco la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola: "Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità".