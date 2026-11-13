Meloni: "Salta la misura sulla scuola in manovra, ma non erano tagli"

Dopo il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati, Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di rimuovere dalla legge di bilancio la misura che aveva creato malumori nel mondo della scuola. "Non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, il provvedimento che era previsto in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perché la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite", ha affermato la premier in un video sui social.
Previsto un efficientamento energetico nelle aule
"Abbiamo deciso di utilizzare una parte delle risorse che abbiamo per dotare le scuole italiane di climatizzatori e pompe di calore. I bandi si faranno nel 2027, le risorse saranno erogate a partire dal 2028, perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d'inverno o a 35 gradi a giugno", ha rimarcato la premier.
I dubbi dei sindacati sulla manovra
"È stato un incontro cortese ma politicamente inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20 novembre", ha spiegato il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari. Oltre alla scuola, focus sulla sanità: "Abbiamo chiesto più investimenti: il ministro Giorgetti ha detto che il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo", ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. Gli ha fatto eco la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola: "Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità".