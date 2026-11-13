a "mattino cinque"

Voghera, studenti sospesi a scuola vanno a zappare agli orti sociali: "È un'occasione di analisi"

La preside dell’istituto comprensivo spiega la scelta a "Mattino Cinque"

13 Nov 2026 - 11:22
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Zappare gli orti sociali invece di restare a casa a scontare la sospensione. È la scelta adottata da diversi dirigenti scolastici di Voghera, che ha acceso il dibattito: la punizione tradizionale viene sostituita da ore di lavoro all'aperto, in mezzo alla terra.

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A raccontare come è nata l'adesione all'iniziativa è Maria Teresa Lopez, preside dell'istituto comprensivo "Sandro Pertini". Il bilancio, per ora, è incoraggiante: "È un'occasione di analisi, abbiamo riscontrato un cambiamento molto positivo nell'atteggiamento dei ragazzi".

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Ma cosa fanno, concretamente, gli studenti durante quelle ore? Sara Fasani, presidente della cooperativa sociale 381, spiega il percorso passo per passo: "Qui i ragazzi iniziano dalle basi: si prepara il terreno, si inizia la semina e si segue la crescita della pianta. Questo ovviamente impone delle regole". Un metodo che insegna anche la pazienza, perché i risultati non arrivano subito.

Il momento più significativo, però, arriva alla fine del ciclo di lavoro. "La cosa più importante è quando, alla fine della lavorazione, i prodotti che loro stessi hanno seminato vengono portati nel nostro punto vendita", continua Fasani.

A quel punto la ricompensa si vede a occhio nudo: "I ragazzi hanno, quindi, una soddisfazione perché vedono i risultati del proprio lavoro sulle tavole degli italiani".

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