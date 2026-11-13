Voghera, studenti sospesi a scuola vanno a zappare agli orti sociali: "È un'occasione di analisi"

Zappare gli orti sociali invece di restare a casa a scontare la sospensione. È la scelta adottata da diversi dirigenti scolastici di Voghera, che ha acceso il dibattito: la punizione tradizionale viene sostituita da ore di lavoro all'aperto, in mezzo alla terra.
A raccontare come è nata l'adesione all'iniziativa è Maria Teresa Lopez, preside dell'istituto comprensivo "Sandro Pertini". Il bilancio, per ora, è incoraggiante: "È un'occasione di analisi, abbiamo riscontrato un cambiamento molto positivo nell'atteggiamento dei ragazzi".
Ma cosa fanno, concretamente, gli studenti durante quelle ore? Sara Fasani, presidente della cooperativa sociale 381, spiega il percorso passo per passo: "Qui i ragazzi iniziano dalle basi: si prepara il terreno, si inizia la semina e si segue la crescita della pianta. Questo ovviamente impone delle regole". Un metodo che insegna anche la pazienza, perché i risultati non arrivano subito.
Il momento più significativo, però, arriva alla fine del ciclo di lavoro. "La cosa più importante è quando, alla fine della lavorazione, i prodotti che loro stessi hanno seminato vengono portati nel nostro punto vendita", continua Fasani.
A quel punto la ricompensa si vede a occhio nudo: "I ragazzi hanno, quindi, una soddisfazione perché vedono i risultati del proprio lavoro sulle tavole degli italiani".