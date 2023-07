"Choco Fake", sequestrati chili di dolci pericolosi con data di scadenza contraffatta

Operazione "Choco Fake" L'attività, svolta congiuntamente dai militari dell'Arma e della Guardia di Finanza sulle fatture e sulle documentazioni contabili nel tempo acquisite, ha consentito di ricostruire i rapporti finanziari intercorrenti tra gli indagati. Oltre che di analizzare il volume economico particolarmente significativo delle attività illecite, corroborato anche dall'ingente sequestro operato lo scorso ottobre. All'interno di un magazzino della Provincia di Novara erano state sottoposte a vincolo penale diverse tonnellate di alimenti, per un valore approssimativo di 1 milione di euro. Le merci erano già state rietichettate per essere pronte alla vendita nonostante fossero scadute.

Nel corso dei mesi è stato possibile ricostruire i legami tra i diversi indagati, nonché i caratteri specifici del vincolo associativo. In particolare, il modus operandi dell'organizzazione si basa su un accordo tra gli interessati e finalizzata a commercializzare illegalmente alimenti e prodotti per la casa. Le merci venivano acquistate già scadute o comunque presentate alla scadenza anche da aziende note. E, in seguito, venivano reimmesse in commercio con etichettature e/o confezionamenti contraffatti nell'indicazione del lotto e delle scadenze.