Cold case, scomparve da Bergamo nel 2014: è di Gaetano Impellizzeri il corpo sepolto nel Reggiano?

Potrebbe essere di Gaetano Impellizzeri, 47enne commerciante di Messina, scomparso il 10 febbraio 2014 dopo essere atterrato a Bergamo per un viaggio di lavoro, il corpo ritrovato dai carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura diretta da Gaetano Calogero Paci, nelle campagne di Castelnuovo Sotto.

Sabato l'autopsia, con campionamento Dna al Ris di Parma per confermarne l'identità. Al momento si ipotizza che l'uomo sia stato ucciso non distante dal luogo in cui è stato sepolto, presumibilmente a colpi di arma da fuoco