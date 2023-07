Carabinieri, carenza di personale nell'Arma: "Stressati e in difficoltà a recuperare energia"

Esigenza più avvertita in estate

Una difficoltà avvertita in maniera maggiore nella stagione estiva quando viene richiesto "maggiore impegno da parte dei Carabinieri d’Italia presenti in tutte le realtà sociali sul territorio nazionale. Non si può svolgere il servizio in queste condizioni che risentono anche di situazioni alloggiative precarie e non in linea con le normative di sicurezza sul lavoro. Il senso di responsabilità dei Carabinieri è una garanzia per il cittadino, noi non molliamo. Il senso di responsabilità del Comandante Generale è quello di garantire il funzionamento dell’organizzazione e che tutti svolgano il proprio compito nel migliore dei modi".