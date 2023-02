Controlli Nas a medici di famiglia e pediatri, 14% irregolari

Controlli Nas a medici di famiglia e pediatri, il 14% dei quali risulta avere delle irregolarità.

I carabinieri dei Nas, nell'ultimo periodo, di concerto con il ministero della Salute, hanno ispezionato complessivamente 1.838 studi di medici di famiglia e pediatri convenzionati: 251 hanno evidenziato non conformità (pari a circa il 14%), rilevando 308 tra irregolarità penali e amministrative. Nel corso della campagna di controlli, 2 sono stati i provvedimenti di sospensione all'utilizzo di studi medici emessi in provincia di Catania e Reggio Calabria per mancanza di abitabilità e allestimento di altre attività mediche non autorizzate.