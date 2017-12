Tutte le proprietà dei pistacchi Istockphoto 1 di 14 Istockphoto 2 di 14 Istockphoto 3 di 14 Istockphoto 4 di 14 Istockphoto 5 di 14 Istockphoto 6 di 14 Istockphoto 7 di 14 Istockphoto 8 di 14 Istockphoto 9 di 14 Istockphoto 10 di 14 Istockphoto 11 di 14 Istockphoto 12 di 14 Istockphoto 13 di 14 Istockphoto 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il pistacchio, coltivato già in età preistorica, è originario del Medio Oriente, soprattutto in Persia, ma l'Italia, grazie alla rinomata produzione di Bronte e Adrano alle pendici dell'Etna, con le sue oltre tremila tonnellate, è diventato il settimo produttore al mondo.



L'albero del pistacchio non è molto alto, circa 6 metri, ma è assai longevo perché può arrivare anche a 300 anni di età, crescendo molto lentamente e fruttificando in cicli biennali.



Una volta raccolto, il pistacchio ;va asciugato e seccato per essere conservato e venduto e utilizzato sia sgusciato che pelato o tostato e salato per l'impiego in pasticceria, per i gelati, le creme, le bevande e per la produzione di salumi, come ad esempio la mortadella Bologna, o per condire paste e secondi di carne o di pesce.



Ma oltre a essere buonissimi, i pistacchi sono amici della salute. Vediamo quali sono i benefici di questo frutto oleoso.



Amici della dieta: i pistacchi aiutano a controllare il peso corporeo grazie al loro elevato effetto saziante, oltre all'importante contenuto di fibre, che rendono più lenta la digestione più lenta.



Bye bye invecchiamento: i pistacchi hanno una azione antinfiammatoria in quanto contengono le proantocianidine, una famiglia di antiossidanti presenti anche nei vinaccioli, nel vino rosso e nella corteccia del pino marittimo francese, molto più potenti delle vitamine C ed E, considerate antiossidanti di altissimo livello.



Colesterolo addio: i pistacchi abbassano il colesterolo e favoriscono la salute del cuore: alcuni studi rivelano come il consumo regolare di pistacchi (30 grammi al giorno circa) riduca il colesterolo totale fino al 10,1%, migliorando la funzionalità dei tessuti che rivestono la superficie interna del cuore, dei vasi sanguigni e linfatici.



Mai più glicemia alta: il consumo regolare e prolungato dei pistacchi sembra essere utile nel trattare i pazienti affetti da diabete di tipo 2, grazie all'effetto ipoglicemizzante e la riduzione dei livelli di insulina.