Cucina galeotta: idee e suggerimenti per una cena hot

Chi ben comincia...: l'aperitivo è fondamentale per molti motivi: si prepara in fretta, non si raffredda e può essere molto stuzzicante perché si può mangiare con le mani e permette di imboccarsi reciprocamente. Il desiderio va stuzzicato, mai dimenticarlo! Qualche idea originale? Tartine di salmone, pinzimonio di verdure fresche e qualche fettina di formaggio con una goccia di miele: deliziosi!



Cottura lenta: per preparasi al meglio al rendez vouz serale, durante la giornata il telefono è un ottimo alleato. Poche parole, un pensiero, un emoticon affettuoso preparano il terreno all'intimità. In fondo, l'attesa aumenta il desiderio...



Parola d'ordine: relax! Rilassarsi non è sempre facile, sopratutto quando la giornata è stata pesante e faticosa. Per sciogliere la tensione e ritrovare l'intimità, niente di meglio che una doccia insieme: luci basse e candele profumate per tutta la casa, bagnoschiuma e aromi e una chiacchierata su come è andata la giornata ci aiuteranno a ristabilire un clima di serenità e di complicità.



A me gli occhi: lo sguardo è fondamentale per stabilire immediatamente una connessione forte ed è in grado di andare al di là delle parole. Brindare a noi e al nostro stare insieme, sfiorarsi, imboccarsi... senza mai smettere di guardarsi: comunicheremo amore, accettazione, pace, complicità.



Viva la fantasia: non servono evoluzioni ginniche da atleta olimpionico e nemmeno film ad alta tensione: l'erotismo è prima di tutto una questione di cervello e poi anche di pelle. Lasciamoci andare all'istinto per iniziare a recuperare una dimensione legata al piacere. Mettiamoci d'impegno, dunque: non dimentichiamo di stuzzicare il desiderio e di ritagliare ogni settimana almeno una serata libera da dedicare al rapporto di coppia.