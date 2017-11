Arachidi, i legumi cari a Pippo che ci aiutano a restare giovani

L'amico più caro di Topolino ne mangiava a dozzine per trasformarsi in Super Pippo : le noccioline americane erano davvero indispensabili! Del resto, la loro presenza è immancabile in un aperitivo degno di tale nome, sulla tavola di Natale per accompagnare la frutta secca e come snack quando sentiamo un languorino magari davanti alla TV. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle arachidi .

Spagnolette, noccioline americane, bagigi, barbagigi, scacchetti, cecini, gallette, marchesini, scaccaglie: tanti nomi per un'unico frutto, quello della pianta di arachide, originaria dell'America del Sud, probabilmente nella zona tra Paraguay e Bolivia.

Le arachidi sono considerate alimenti benefici grazie al prezioso apporto di minerali, proteine e antiossidanti nonostante il loro alto contenuto calorico.

Vediamo insieme quali sono le proprietà delle spagnolette che hanno trasformato in super eroi i protagonisti dei fumetti di Walt Disney!



La pelle ringrazia: le arachidi sono delle importanti alleate di bellezza; contengono infatti sostanze antiossidanti naturali molto potenti, quali la vitamina E, che protegge le cellule dalle tossine ambientali e dall’azione dei radicali liberi, oltre ad un alto contenuto di flavonoidi e polifenoli. Sono dunque utilissime per mantenere giovane l'organismo e preservare la bellezza della nostra epidermide.



Abbasso il colesterolo: grazie all'apporto di grassi monoinsaturi (acido oleico – omega9) e polinsaturi (acido linoleico – omega6), le noccioline americane aiutano a combattere il colesterolo cattivo e sono un valido ausilio per il sistema circolatorio.



Stai serena: le arachidi hanno un ottimo contenuto di acido folico, fondamentale durante la gravidanza e stimolante per la fertilità. Cento grammi di questi legumi apportano ben 240 mcg di folati (Vitamina B9), ovvero più del doppio delle nocciole, corrispondente a circa il 60% della dose giornaliera raccomandata di questa vitamina. I folati sono fondamentali per la salute delle donne in ogni età, a prescindere dal fatto che stiano pensando a una gravidanza, ma sono ancor più preziosi durante la gestazione e l'allattamento.



Pensa vegano: le spagnolette vantano un contenuto proteico piuttosto alto, pari a circa un quarto del loro peso, il che le rende molto interessanti anche per chi ha deciso di bandire le proteine animali dal proprio regime alimentare. La ricchezza in proteine, inoltre, insieme alle fibre e al basso apporto di zuccheri, fa delle arachidi un alimento adatto anche a chi soffre di sregolazioni glicemiche, come il diabete di tipo 2.



Attenzione al peso: buonissime e piene di virtù, ma attenzione perché le arachidi purtroppo sono estremamente caloriche. Se quindi il loro consumo è indicato per i tanti motivi che abbiamo visto, esagerare conle porzioni può essere un vero attentato alla nostra linea: teniamo ben presente che 100 grammi di questo alimento apportano più o meno 600 calorie. Donne avvisate...