Matcha, le proprietà del tè verde più ricco di antiossidanti

Chissà quante volte abbiamo sorseggiato questa delicata bevanda stando seduti al tavolo di un buon ristorante giapponese senza sapere quali e quante proprietà può racchiudere la fogliolina del matcha, una varietà di tè verde che a buon diritto dovrebbe far parte della nostra abitudine alimentare tantopiù se siamo affetti da allergie o vogliamo controllare il peso.

Molto utilizzato anche come colorante naturale, per esempio per gelati, creme-caramel, muffin, frappé e granite, il matcha vanta innumerevoli benefici che vale la pena di scoprire: vediamo quali sono.



Invecchiare? Anche no: il matcha contiene una incredibile quantità di antiossidanti, molecole prezioso che proteggono i tessuti del nostro organismo dall’invecchiamento e dalle malattie croniche. Gli antiossidanti (presenti anche nell'avocado per esempio) impediscono le reazioni chimiche che portano alla formazione di composti dannosi e la catechina, di cui questo tè è ricco, è ritenuta anche una sostanza capace di fare scudo contro l'insorgenza di tumori



Vade retro, malanni: il prezioso tè verde rafforza il sistema immunitario sempre grazie alla presenza dei numerosi antiossidanti e polifenoli. Oltretutto, contiene inoltre le vitamine A, B, C, E e K, e altrettanti sali minerali come il fosforo, il calcio, il ferro, il potassio, lo zinco, il magnesio e il rame, utili al buon funzionamento del sistema immunitario;



Mai più gonfiore: la clorofilla presente nel tè matcha è un potente agente detossificante; il suo effetto drenante e diutetico ci aiuta a fare tanta "plin plin"



Alleato nella dieta: come ben sanno le donne giapponesi, il matcha è praticamente privo di calorie e accelera il metabolismo, aiutandoci a smaltire i grassi in eccesso e a mantenere la forma ideale.



Addio "bigino": se abbiamo bisogno di un aiutino per la memoria e la concentrazione, possiamo ricorrere a questo tè verde, il nostro miglior alleato grazie alla teanina, un aminoacido che ha la capacità di ridurre lo stress fisico e mentale, che agendo sui neurotrasmettitori è in grado di indurre uno stato di rilassamento



Sempre svegli: grazie all'elevato contenuto di caffeina, questa bevanda era utilizzata anche dai monaci buddhisti per non assopirsi durante i loro lunghissimi stati meditativi. Il tè matcha aiuta a rimanere svegli, attenzione quindi a berlo alla sera o se soffriamo di aritmie cardiache.