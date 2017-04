Avocado: buono per la pelle, per la dieta e per la salute

Frutta, vegetale e grasso: un tris di bontà per l’avocado, unico alimento al mondo che, pur essendo classificato come frutto, è usato in realtà come verdura; ricchissimo dal punto di vista nutrizionale, l’avocado è benefico anche per la nostra bellezza.



1 - Buono per la pelle: ricco di beta-carotene e glutatione, l'avocado è indicato come protettivo dai raggi solari; contiene inoltre la vitamina A e la vitamina E, due potenti antiossidanti che aiutano la pelle a mantenersi elastica e ne rallentano l’invecchiamento cellulare, contrastando l’azione dei radicali liberi.



2 - Buono per la dieta: ogni frutto di avocado contiene molto potassio (assai più che le banane), ma è ricco anche di acido grasso linoleico e Omega 3 in grado di stimolare la produzione di colesterolo buono (HDL) ed inibire invece il deposito del colesterolo cattivo (LDL). Pare che una regolare assunzione di questo frutto sia di ausilio nella perdita di peso, probabilmente dovuta al buon contenuto di fibre alimentari (25 % fibre solubili e 75 % fibre insolubili) che aumentano il senso di sazietà.



3 - Buono per la salute: diversi studi dimostrano che un buon apporto di potassio è in grado di ridurre la pressione sanguigna con grandi benefici in termini di prevenzione dal rischio di patologie cardio-vascolari, quali infarto ed ictus. La vitamina A contenuta nell'avocado lo rende utile per la vista, le vitamine del gruppo B (B1 e B2) sono fondamentali per la crescita e il benessere e inoltre in questo generoso frutto non mancano nemmeno le vitamine D, E, K, H, PP: il suo consumo è quindi indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana.