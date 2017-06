Quante ne sai sulle bacche di Goji?

Le bacche di Goji sono i frutti di una pianta (Lycium Barbarum L.) di origine orientale e rappresentano un notevole energizzante naturale.



Per le loro infinite proprietà sono entrate di diritto nella categoria dei cosiddetti "superalimenti": nutrono e rinvigoriscono l’organismo, oltre a rafforzare le difese immunitarie, contrastano l'attività nociva dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento precoce dei tessuti essendo tra i frutti più ricchi di antiossidanti al mondo.



Unghie e Capelli: particolarmente ricche di Vitamina A, fondamentale per la salute e la bellezza di pelle, unghie e capelli, le bacche di Goji sono anche ricche di carotenoidi, particolarmente utili per il benessere degli occhi.



Dieta e controllo del peso: grazie a loro particolari principi nutritivi, inoltre, favoriscono l’equilibrio della glicemia. Proprio per il loro basso indice glicemico e per l'elevato potere saziante, le bacche di Goji sono consigliate nelle diete controllate volte alla perdita di peso per lo snellimento della figura.



Antinfiammatori: grazie all'alta concentrazione di Vitamina C, le bacche di Goji sono ottime nel proteggere dalle infezionie e nell'allontanare i tumori; contengono anche le vitamine del gruppo B, importanti per il buon funzionamento di cuore, muscoli e sistema nervoso.



Afrodisiaci: ennesima proprietà di queste miracolose bacche è che si sono guadagnate anche la reputazione di stimolatrici della fertilità e oltre che di gustoso afrodisiaco. Provare per credere?



Se vogliamo gustare questi preziosi piccoli frutti, è utile sapere che dal punto di vista enogastronomico il goji, che è una solanacea appartiene alla stessa famiglia del pomodoro, ha un sapore dolce e piccante insieme; si tratta di un frutto carnoso non adatto a essere frullato o ridotto a confettura.



In commercio le bacche di Goji si trovano essiccate o fresche e in tavola si possono abbinare con mozzarella e burrata o col pesce. Infine, ultimo ma non meno gustoso, è possibile utilizzare il succo di Goji abbinandolo ad uno spumante dalla struttura ricca o al succo di mela, ananas e mandorla per un drink rinfrescante e super nutriente!