Quante ne sai sugli amici di letto?

Sesso senza amore ? Per molte di noi parrebbe impossibile, eppure si può. Sono molte ormai le amicizie che sfociano in qualcosa di più senza però intaccare la sfera affettiva : si tratta degli amici di letto . Quando l' eros si coniuga con una relazione amicale il vantaggio è di condividere momenti piacevoli con qualcuno che ci conosce e che ci capisce come forse il nostro partner non è in grado di fare, ma l'attenzione deve essere massima, perché affezionarsi al compagno di giochi può portare facilmente a conseguenze devastanti : per noi, per il nostro rapporto e per la nostra amicizia.

Molte tra noi nella vita hanno vissuto momenti di grandissima complicità con un amico, tanto da arrivare a sfiorare la relazione sentimentale.

Amicizie magari nate sui banchi di scuola, o alla macchinetta del caffè nelle pause ristoratrici in ufficio. Così, chiacchierando del più e del meno, condividendo magari i problemi delle rispettive coppie, senza quasi accorgercene ci troviamo avvinghiate nelle braccia del nostro miglior amico.



Gli inglesi le hanno denominate friendship with benefits: si tratta di amicizie con un qualcosa in più, cioè il sesso. D'altronde, il mix tra sesso e amicizia è potentissimo perché riesce ad unire la complicità e il divertimento legati a un'amicizia, all'eccitazione e alla soddisfazione della dimensione sessuale.

Si tratta però di un'arma a doppio taglio e quindi bisogna mettere i paletti giusti fin da subito perché il rischio che uno dei due si ritrovi col cuore a pezzi è altissimo.



Patti chiari, amicizia lunga: ogni relazione che si rispetti ha delle regole ben precise cui bisogna attenersi e quella fra gli amici di letto non fa eccezione. Il rischio? Che la relazione si trasformi in qualcos'altro per uno dei amici nel corso del tempo, eventualità piuttosto frequente a cui si associa inevitabilmente sofferenza... purtroppo.



No a Pinocchio: la sincerità è sempre un valore, ma nelle amicizie di letto è proprio un must l'essere diretti e trasparenti, a maggior ragione per quanto riguarda la natura del rapporto e i sentimenti, che eventualmente uno dei due potrebbe iniziare a provare per l'altro e che sono tipici di chi è invece coinvolto un una relazione sentimentale, come l'amore, la gelosia, eccetera.



Un po' bambini: gli amici di letto sono solitamente spensierati e leggeri, proprio perché i confini della relazione sono molto chiari; forse la magia di questo tipo di rapporto sta in questo. Nelle relazioni sentimentali, l'amore si accompagna spesso a incomprensioni e gelosia, che rendono l'atmosfera tesa e pesante... talvolta anche tra le lenzuola. In un'amicizia di letto il sesso invece può essere eccezionale proprio perché privo di gelosie, ansie e bronci di qualsiasi natura. Ci si sente liberi di giocare scoprendo nuovi aspetti di noi stessi e di vivere il sesso senza ansia da prestazione... con buona pace dei mariti e partner.



Viva la libertà: nelle amicizie di letto la libertà è un requisito irrinunciabile. Non si tratta di disinteresse, ma piuttosto di non vivere la passione come qualcosa di esclusivo e vincolante. Questa libertà ci consente di goderci appieno la nostra storia d'amore con il partner senza nulla togliere al gioco erotico tra gli amici. La raccomandazione però resta: guai a sconfinare nel sentimento verso l'amico, il rischio di perderlo o di perderlo perché si innamora di un'altra persona c'è, ma fa parte del gioco. A ogni buon conto, facciamo scorta di fazzoletti: non si mai, se poi qualcosa non andasse per il verso giusto...