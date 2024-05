08 maggio 2024 11:55

Modena, Ultimo canta insieme ai fan fuori da un ristorante

Una cena in un ristorante di Modena si è trasformata in un mini concerto per i fan di Ultimo. Il cantante romano è stato raggiunto all'esterno del locale da decine di persone e si è concesso per foto, video e autografi. Ma non solo: accompagnato da una chitarra ha improvvisato "Pianeti"