Coffee break: 5 minuti di puro relax anche in ufficio

Diciamolo: essere mutitasking non è sempre un vantaggio!

Irrimediabilmente abituati ad andare di fretta, incastriamo preziosi minuti di tempo per mettere insieme le esigenze di tutti e cercare di non scontentare nessuno.



Ma c'è un ma: a volte il vorticoso girare trottola-style ci può davvero far girare la testa. Perdere l'equilibrio non è possibile, quindi occore fare una pausa. Ricaricare le pile serve a tutti, nessuno escluso: iniziare a regalarsi qualche attimo per noi è un piacere che fa la differenza nel vorticoso tran tran quotidiano.

Prendersi qualche minuto per sé deve essere una gioia, che non deve necessariamente costare denaro o avere chissà quale scopo, ma semplicemente darci un po' di buonumore e magari regalarci un sorriso, perché no?



Ad esempio, banalmente gustarsi un caffè al bar: beviamolo senza fretta, guardamoci intorno ed estraniamoci dal viavai delle persone. Incontrare lo sguardo degli altri e assaporare il piacere del fuori programma con un dolcetto, potrebbe quasi avere il gusto di una trasgressione.

Godersi il momento, tanto breve quanto benefico: vissuto così anche il coffee break ha tutto un altro sapore!



Approfittiamo dell'allontamento dall'ufficio per ridare agio agli occhi stanchi (lo raccomandano anche i dottori: se si svolge un'attività strettamente legata all'uso del pc, ogni tanto bisogna alzarsi e lasciar riposare la vista) e magari spruzziamoci un po' di acqua termale, che è ottima per gli occhi e ideale per la pelle. Rinfrescarsi è un toccasana immediato e restituisce vitalità e buonumore.



Fumatori? Anche no: vero è che talvolta la sigaretta è una scusa solo per avere un time-out facile con cui staccare dal lavoro, ma non occorre respirare nicotina per darsi qualche attimo di tregua. Camminare per qualche minuto servirà a sgranchire le gambe e a ossigenare tessuti e cervello.



Relax e serenità si possono trovare anche chiudendo gli occhi per qualche istante e immaginando qualcosa che ci piace, che ci fa stare bene: l'umore sentitamente ringrazia.



Basta davvero poco per ritrovare un po' di energia e tornare alla scrivania più carichi e propositivi: arrivare a fine giornata senza arrancare col passo del leopardo si può: in fondo, la vera battaglia è quella che facciamo tutti i giorni, ma la vinciamo sempre. Siamo forti, noi...