"Forum", Barbara Palombelli senza voce "delega" la conduzione

In apertura di puntata la conduttrice ha immediatamente rassicurato il pubblico, spiegando di essere vittima di un semplice abbassamento di voce: "Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi". Tuttavia, il problema è sembrato acuirsi nel corso della trasmissione e Barbara Palombelli si è fatta aiutare nella conduzione nel corso della puntata. "Non mi resta che chiedere scusa, scusatemi, ma come sentite la voce non c'è più".

Nel corso dell'appuntamento del pomeriggio con lo "Sportello di Forum", la conduttrice ha dovuto delegare la conduzione dato che la voce è apparsa ancor più flebile del mattino: "Buon pomeriggio a tutti, non ho voce come potete sentire. Perciò oggi parla Giulia Giorgi".