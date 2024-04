"Forum", rissa in studio: Julian aggredisce il secondo marito della madre

Il 23enne si scaglia contro l'uomo che dovrebbe aiutarlo a pagare le spese per la sua riabilitazione in una struttura per tossicodipendenti

Non solo dibattiti e sentenze. A "Forum", il programma che porta in tv talvolta anche grazie alla partecipazione di attori professionisti (oltre che dei diretti interessati) vere cause prese dagli archivi dei Tribunali, capita anche che i protagonisti dei contenziosi arrivino alle mani. È quanto accaduto nella puntata in onda il 9 aprile, quando Julian entra in studio e si dirige subito verso Francesco per aggredirlo, a causa di alcune incomprensioni familiari arrivate fino in tribunale. Immediato l'intervento degli opinionisti e degli operatori del programma per sedare la rissa in studio.

La vicenda giudiziaria - Luisa viene a "Forum" per chiedere aiuto al marito Francesco. La donna chiede un sostegno economico per il figlio Julian, 23 anni tossicodipendente. Anche Luisa in passato ha fatto abuso di alcol e droghe e per questo motivo per un periodo le sono stati tolti i due figli, Julian e Clara, affidati al padre, il primo marito della donna, che vive in Sudamerica. Dopo anni Luisa si è risposata con Francesco e adesso, proprio a lui, chiede un aiuto economico per il figlio Julian che avrebbe bisogno delle cure di una clinica specializzata. L'uomo, però, non vuole offrire le sue risorse per il recupero del ragazzo e in studio i due arrivano alle mani.

La sentenza - La giudice del programma di Rete 4, Melita Cavallo, rigetta infine la richiesta di Luisa che chiede al marito Francesco di pagare le spese sanitarie per il recupero del figlio 23enne, Julian. "La legge impone al familiare l'assistenza materiale al coniuge o al partner, ai figli fino a quando non abbiano raggiunto l'indipendenza economica. Nessun obbligo prevede la legge con riferimento ai figli della moglie che intanto sono per il marito dei perfetti estranei. Quindi Francesco non ha nessun obbligo giuridico di garantire l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno Julian, figlio della moglie peraltro maggiorenne, per uscire dal tunnel della droga", conclude Cavallo.