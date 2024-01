Barbara Palombelli a Paolo Ciavarro: "Celebriamo il matrimonio con Clizia negli studi di Forum"

Il matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si celebrerà negli studi di "Forum"? La proposta arriva direttamente dalla padrona di casa, Barbara Palombelli, che in apertura della puntata di venerdì 12 gennaio congratulandosi con Ciavarro per le imminenti nozze ha aperto alla possibilità di una location diversa dal solito per la celebrazione. "In questi primi giorni del 2024 qui a "Forum" si prepara un grande evento ovvero, finalmente, il matrimonio di Paolo Ciavarro - ha esordito la conduttrice dello storico programma di Canale 5, prima di rivolgersi direttamente a Ciavarro -. Questo matrimonio è stato molto richiesto da me, da mamma Eleonora (Giorgi, ndr) e chissà magari anche da te".

"Barbara, lo sai, è dal primo giorno che sono qui che ti parlo di questo mio grandissimo desiderio del matrimonio", ha replicato Ciavarro, visibilmente imbarazzato per essere stato chiamato in causa sulla sua vita privata. Palombelli però, scherzosamente, ha rilanciato la sua idea: "Io ti avevo offerto, una cosa meravigliosa che tornando indietro anche io avrei voluto, il matrimonio qua. In studio - ha proseguito -. Abbiamo tanti sacerdoti amici, potremmo chiedere una dispensa a Papa Francesco che è di larghissime vedute e lo celebriamo qua. Così hai risolto il problema degli invitati".

Una proposta dalla quale Paolo Ciavarro ha saputo smarcarsi in maniera molto abile: "Come ben sai, Barbara, io non deciderò assolutamente nulla come la grande maggioranza degli uomini", ha chiosato ridendo. E mentre veniva mostrato l'anello di fidanzamento consegnato a Clizia proprio nei primi giorni del 2024, Civarro ha concluso: "Mi sono ufficialmente impegnato, è il classico anello di fidanzamento - ha detto -, d'altronde sono una persona all'antica". "Che sei una persona fedele lo sappiamo tutti - ha concluso Barbara Palombelli prima di dar via alla causa del giorno -, sei un bravo ragazzo e ti si legge tutto in faccia".