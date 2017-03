Dormire bene anche con lui accanto: ecco come fare

1 - Nottambulo vs Cenerentola: avete orari differenti. A lui piace fare tardi e ogni volta che viene a letto ti sveglia, mentre tu al contrario vai a dormire presto perché ti attende una sveglia all'alba. Litigio in agguato? Anche no. Invitalo a spogliarsi in un'altra stanza per limitare il rumore e tu assicurati di chiudere ben bene le porte oltre ad anticipare alla sera la scelta dell'outfit o l'asciugatura dei capelli. Una soluzione c'è sempre e la si può trovare.



2 - Il tuo lui è un trombone: se lui russa purtroppo devi prepararti al peggio perchè è un disturbo che si accentua con l'età, ma qualcosa si può fare. Ecco qualche accogimento: ridurre la quantità di alcol nella fascia serale, così anche di fumo, può diminuire la congestione che causa il disturbo. Per i casi disperati esistono anche cliniche del sonno specializzate: più efficaci di uno psicologo di coppia, possono cambiarti la vita. Non basta ancora? Prova a coprire il rumore con i suoni della natura direttamente in cuffia: dal ticchettare della pioggia ai suoni della foresta, c'è solo solo l'imbarazzo della scelta.



3 - Un ladro tra le lenzuola: anche se cerchi di sedurlo con una mise sexy ti lascia al freddo perché ti ruba inevitabilmente le coperte e ogni tentativo di riappropriartene risulta vano. Prova ad aumentare la temperatura della stanza per dissuaderlo dall'avvolgersi nel piumone come fosse una mummia egizia. Se non funziona, puoi sempre ispirarti alle abitudini teutoniche: due piumini separati. A ciascuno il suo calore.



4 - Luce sì, luce no: temi uno scorcio di luce come se fosse una lama affondata in pieno viso? O viceversa ti attardi nella lettura di un libro super coinvolgente o chatti sui social fino a tardi? Per non impedire un po' di svago prima del riposo ristoratore, l'unica soluzione per l'altro è la mascherina da sonno. Questo piccolo oggetto può cambiarti la vita: ti regala l'oscurità necessaria a mantenere illuminato il vostro rapporto. Mai più senza!



5 - Mi scappa la pipì: si alza di notte sistematicamente perchè deve controllare che "tutto sia a posto"? Alza bandiera bianca e fattene una ragione: prima o poi magari capiterà anche a te e gli renderai pariglia.