08 maggio 2024 11:00

Brasile, lʼex calciatore Diego Costa ha salvato 100 persone dalle alluvioni con la sua jeep

Le forti alluvioni che hanno colpito il sud del Brasile hanno causato morti, feriti e migliaia di sfollati. L'ex calciatore di Atletico Madrid e Chelsea Diego Costa, che si è trasferito in quelle zone, ha utilizzato la sua jeep per portare in salvo ben 100 persone