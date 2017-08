Vuoi farlo felice? Ecco cosa lui vuole a letto (e che non chiede)

Svelati: Chi non ha un rapporto difficile con il proprio corpo? Sappiate che anche le star più desiderate al mondo hanno spesso ammesso una difficoltà a considerarsi belle. La persona che abbiamo accanto ha scelto noi per quello che siamo: mostriamoci con orgoglio, senza vergogna, ma con molto amore: smagliature o cellulite non hanno alcuna importanza.



Esprimiti: Rendere esplicite le nostre preferenze a letto non è facile: questione di imbarazzo, ma anche l'ombra dei tabù che ci portiamo dietro dall'infanzia. Per quanto innamorato, un uomo non può sapere cosa ci accade e come ci sentiamo. Dunque, sta a noi fargli capire cosa ci piace e come.



Divertiti: Bellezza e capacità di essere sexy sono due questioni ben diverse. Una persona sexy è fluida nei movimenti, osa e sa coinvolgere con malizia. Sentiamoci libere di lasciarci andare fra le braccia del nostro partner: la carta vincente è la spontaneità.



Fidati: Quando ci lasciamo andare completamente l'altro avverte immediatamente questa sensazione appagante di fiducia. Rilassiamoci e lasciamo sgombra la mente da pensieri sciocchi su come essere più brave a letto.



Amati: Per i primi appuntamenti i tempi di preparazione davanti allo specchio erano infiniti, ma una volta sotto lo stesso tetto la divisa ufficiale è… il pigiama imbottito! Un nuovo taglio di capelli, della lingerie nuova che ci fa sentire sexy sono importantissimi, non per lui ma per noi! Imparare ad amare se stessi è una coccola per l'autostima e non può che rendere i rapporti di coppia più solidi ed equilibrati.