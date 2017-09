Voglia di trasgressione? Ecco come scegliere l amante perfetto

Possiamo girarci intorno, ma alla fine dobbiamo riconoscerlo: per il gentil sesso la carta vincente in amore è sempre e comunque la tenerezza . La dolcezza insieme alla voglia di giocare e alla gioia ritrovata sono il mix vincente per un incontro amoroso ad alto tasso di passione . Ecco l'identikit dell' amante perfetto per tradire o... per trovare il vero amore, chi può dirlo?

Prima o poi può capitare a tutte di avere voglia di trasgressione.

I rapporti di lunga durata, si sa, finiscono per logorarsi a causa della routine, affossati dai problemi di tutti i giorni: scuola, figli, lavoro, bollette da pagare e stress da vendere.

Una piccola evasione talvolta può ridare la voglia di vivere e nuova linfa al rapporto di coppia - perché no? - anche se mettere a rischio il proprio matrimonio non è nelle nostre intenzioni.

Scegliere l'amante ideale quindi non è facile, ma possiamo provare a dare qualche piccola dritta!



W lo sharing: l'amante ideale è… già impegnato! Il rischio di un uomo single è infatti che si possa ci si possa affezionare senza però poter concedere il tempo e l'attenzione necessaria. L'uomo "condiviso" al contrario deve fare quadrare i conti del tempo, quindi non chiederà troppo e si accontenterà di quel che possiamo offrirgli senza compromettere la vita familiare. Meglio di così!



Il riso fa buon sangue: la spensieratezza è fondamentale se cerchiamo l'evasione. Ritagliarsi un momento di allegria abbandonando i problemi è un vero toccasana, ergo se stiamo scegliendo l'amante perfetto non dimentichiamo di mettere nella lista ironia e senso dell'umorismo:, che rendono leggera e piacevole l'atmosfera e il tempo... vola!



Parole, parole, parole: noi donne lo sappiamo: quanto a chiacchiere non ci batte nessuno! Il dialogo, la parola gentile, il complimento ci fanno piacere e ci fanno volare alto. L'amante perfetto dunque deve saperci conquistare anche con quel che ci dice (e ci scrive... sullo smartphone!) perché accenderà la fantasia, aumentando la complicità e la capacità di divertirsi insieme.



Pancetta? Anche sì: gli uomini fisicati sono un gran bel vedere, ma incutono il timore di non essere all'altezza: quel rotolino di cellulite che ci perseguita, le smagliature sulle cosce e il seno un po' cadente non ci migliorano certo l'autostima. Quindi, sì all'uomo simpatico e impegnato e sì anche a quello "normale" attratto più dalla nostra testa che dai nostri addominali, alla faccia delle veline e di Belen!



Spazio alla fantasia: quanto mi piacciono le sorprese! Se siete anche voi quelle che impazziscono per un fiore fuori programma, una visita inaspettata, un invito a cena intimo, un fine settimana romantico tra massaggi e coccole, direi che l'amante perfetto è proprio quello che di tanto in tanto riesce a stupirci. Se trovate un uomo così, suggerisco di non lasciarvelo scappare: un uomo in grado di coltivare il gusto delle piccole cose è incredibilmente raro. Chi sa dedicare dolcezza alla storia d'amore è un compagno che merita ben più di una notte di passione: e se ce lo agguantassimo per la vita? Val la pena di tentare!