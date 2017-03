Coppia: accendi la fantasia per un amore al top

Forse non ci hai mai pensato, eppure il vero segreto del sesso fatto bene è una buona risata: sentirsi leggeri e sapersi divertire insieme è andare oltre gli errori reciproci, la paura di essere inadeguati, l'imbarazzo o ciò che ostacola il nostro semplice star bene.



Per questo è importante riscoprire una risorsa importante per la qualità della relazione: il gioco.

Saper giocare con l'amore innanzitutto significa non avere fretta e non avere obiettivi. Soprattutto se vivete insieme, hai l'opportunità di vedere il partner praticamente ogni giorno, perché non trasformare la vostra intimità in una risorsa con cui continuare a scoprire l'altro e conoscervi?



1 - Dai spazio alla fantasia: non fossilizzarti nell'abitudine, permetterti di cambiare sarà liberatorio e ti consentirà di sperimentare emozioni diverse. Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di coccole e altri in cui può essere divertente lasciar emergere la tigre che è in noi: sovverti i ruoli, sentiti libera di stupire l'altro non con giochi di chissà quale invenzione, ma semplicemente grazie a te stessa, esattamente così come sei.



2 - Fai in modo che la passione sia un training quotidiano: un bacio o una carezza a fiori di pelle possono essere alleati della passione. Allenati a cercare il contatto con l'altro ogni giorno per mantenere viva la ricerca e la connessione fra voi.



3 - Ritagliati del tempo: punta la sveglia cinque minuti prima e gioca con il corpo dell'altro, bacialo in zone diverse dal solito: potrete darvi appuntamento per la sera, l'attesa sarà un delizioso segreto tutto vostro.



4 - Stupiscilo: da quanto non scrivi un sms piccante al tuo lui? Spesso alle donne capita di sentirsi inadeguate o in imbarazzo, eppure la persona che ti ha scelto ti desidera esattamente come sei: inizia a dire all'altro ciò che anche tu senti e vorresti sentirti dire. Fagli capire, con un messaggio romantico o una frase scherzosa, quanto è ancora sexy e attraente per te.



5 - Guardalo: il nostro sguardo veicola messaggi immediati e importanti. Come si suol dire, uno sguardo vale più di mille parole...



6 - Sorprendilo: se non avete mai fatto una doccia insieme, è il momento di provare. Per accendere la passione non servono luoghi speciali o comportamenti particolari che non tu non sappia già, ma la capacità di ritrovare il contatto con il corpo, tuo e dell'altro, lasciarsi andare.



7 - Coinvolgilo: hai mai provato a cucinare con lui? Stare fianco a fianco è rilassante e può diventare una tentazione golosa per condividere con l'altro un momento capace di scatenare una piccola tempesta di passione fra le mura della cucina. Impara a usare l'ambiente e ciò che vi lega come modalità per vivere il quotidiano con un ritmo diverso: l'età per flirtare non passa mai del tutto, ma ora puoi permetterti di giocare con il sorriso. Non resta che divertirsi insieme!