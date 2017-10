Amore a distanza: mantenere viva la passione si può, ecco come!

La distanza allontana, ma potrebbe essere utilizzata per aumentare la voglia di rivedersi: ecco un piccolo vademecum per accendere il desidero!



Viva i messaggini: "il telefono, la tua voce" recitava un vecchio spot televisivo. Beh, oggi potremmo dire "il telefono, le tue chat". Cosa meglio di conversazioni piccanti via whatsapp, magari con qualche immagine maliziosa che accenda la fantasia? Attenzione però: in questi casi ricordiamoci di non lasciare il telefono in giro, potrebbe essere imbarazzante.



Less is more: maschietti e femminucce sono diversi, questo lo sappiamo. Noi ragazze amiamo i discorsi lunghi e ricchi di sentimento, i ragazzi preferiscono la sintesi, poche parole e giuste. Il consiglio? Lasciamo perdere gli sms interminabili o le telefonate fiume, farsi desiderare dà i suoi frutti anche quando i chilometri ci dividono.



Sorpresa! essere prevedibili da un lato è un pregio, perché i nostri uomini si sentono sicuri, dall'altro però rischia di farci cadere nella routine e può indurre la voglia di evasione. Proviamo quindi a sorprendere il nostro partner con un messaggio fuori orario, un disco fatto arrivare senza firma ma con un dettaglio che solo lui e noi possiamo conoscere (e ri-conoscere), un voucher per un ristorante ove incontrarci: niente di più bello che sentirsi desiderati e al centro delle attenzioni dell'altro, il gran finale sarà stupendo!



Voglia di leggerezza: siamo fatte così, certe cose proprio non ci vanno giù e non riusciamo a fare a meno di fargli capire quanto siamo gelose di lui. Le scenate però non solo non aiutano, ma anzi invitano alla chiusura; meglio quindi abbassare le armi e porsi in modalità ascolto. Se in nostro lui ci racconta di aver conosciuto persone interessanti, cercheremo di essere empatiche e felici per sui nuovi incontri. La libertà è un grandissimo dono apprezzato da tutti, anche da noi: perché a lui dovrebbe essere negata? Facciamolo sentire libero di poter condividere con noi quello che gli capita senza temere di urtare la nostra sensibilità.



Una fuga per due: ritagliare uno spazio per la coppia è fondamentale, anche se ci sono dei frugoletti in famiglia. Organizziamoci con tate e nonni, oppure liberiamoci dagli impegni di lavoro, ma cerchiamo di non lasciarci sfuggire 48 ore da trascorrere insieme. Chiediamo al nostro lui quando potrebbe essere libero e stupiamolo con un con un biglietto aereo da recapitare direttamente via posta elettronica. Online è possibile trovare ottime occasioni low cost perfette per una fuga romantica, basterà preparare il trolley con la lingerie giusta per vivere una due giorni all'insegna della passione!