La quotidianità ti annoia? Ecco come stuzzicare la vita di coppia

Ammettiamolo: l'impatto con la vita quotidiana può far crollare la tensione erotica tra due partner di una coppia ai minimi termini . La convivenza non è tutta rose e fiori : tra malumori, bollette da pagare e giornate no, stare insieme è una bella sfida. Tuttavia, ponendo l'attenzione sui piccoli gesti, come cucinare insieme , passare una serata abbracciati sul divano, massaggiarsi reciprocamente o fare la doccia insieme , è possibile trovare una nuova complicità per ridare smalto alla routine di coppia felice .

Qualche astuzia per riaccendere il fuoco sulla passione c'è. Ecco qualche suggerimento:



Fuga romantica: Mai privarsi di un fine settimana di totale relax e senza obbligo di riempire il frigorifero, di fare le pulizie domestiche o far fronte agli impegni scolastici o di lavoro. Lo stress è il nemico numero uno del rapporto di coppia: coltivare il piacere di stare insieme è terapeutico e gli effetti positivi permangono nel tempo (l'intimità ringrazia!).



Parola d'ordine? Seduzione! Le camicie da notte "antistupro", che mi tengono così caldo d'inverno, i pigiamoni con tanto di calzini di lana… effettivamente non sono proprio il massimo, anzi! Dormire nudi, in lingerie o con una maglietta leggera, stimola la vicinanza e il contatto fisico. L'eros va solleticato, sempre!



Whatsapp a manetta: Scambiarsi messaggi durante la giornata è normale, ma se aggiungiamo un po' di pepe le nostre chat possono preludere a una seratina ad alto tasso erotico. Un sms o una chat stuzzicano con malizia e fanno tornare all'ebbrezza dei primi tempi, senza contare che rendono più leggeri i pomeriggi passati in ufficio.



Mai provato in due? Certo, ciascuno di noi apprezza il proprio spazio, tuttavia condividere la semplicità di gesti intimi è altamente terapeutico. Insaponarsi, lavarsi i denti e sorridersi allo specchio, condividere il getto d'acqua della doccia sono esercizi di complicità domestica.



Nonsolocibo: L'abbiamo già detto, ma vale la pena ripeterlo: preparare la cena può essere estremamente seducente. Un aperitivo stuzzicante equalche candela sono sufficienti a creare la giusta atmosfera. Cucinare insieme, fianco a fianco può essere divertente e sexy, e chissenefrega se poi la pasta scuoce...



Divanizzarsi: Anche un film visto e rivisto, una partita di calcio o un vecchio dvd, non ha importanza cosa: terminare la serata abbracciati sul divano è la coccola giusta per chiudere la giornata e iniziare una notte di passione. Gli ingredienti perché sia dolce e bellissima ci sono tutti: basta solo provare, il risultato è garantito.