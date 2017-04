Il segreto per la serenità di coppia? Fare l'amore!

1 - Baci e carezze a volontà: è acclarato: dormire insieme rafforza la coppia. L'intimità ha bisogno di essere preparata, ecco perché è importante dare energia ai piccoli riti e i gesti che aiutano la vicinanza, fisica e psicologica. Seratona a base di film e divano? Niente di meglio che coccolarsi tra un taglio di pizza e un sorso di birra.



2 - Si fa in due: condividere è la parola d'ordine. Avere un progetto comune, ridere e guardarsi renderà più semplice la complicità tra le lenzuola; non dimentichiamo che il sesso aumenta la vicinanza fisica e psichica e rafforza la coppia, anche se di lunga data. Non è mai troppo tardi per ritrovare situazioni maliziose e intriganti!



3 - Umore al top: Stress? Ansia? Umor nero che più nero non si può? Il rimedio è a portata di tutti: fare sesso migliora il benessere dell'organismo e dello stato psicologico grazie al rilascio di endorfina e dopamina. Per trovare il giusto stato d'animo prima di avvicinarci al nostro partner, facciamo un po' di decompressione: una doccia calda e un brindisi prima di cena ristabiliscono il clima giusto per fare l'amore.



4 - Nonsolocuore: il sesso fa bene alla salute. Non è un modo di dire, l'attività sessuale stimola il ritmo cardiaco e coinvolge tutta la muscolatura. Inoltre, fare l'amore migliora la pressione e, secondo alcune ricerche, contribuisce all'aumento dell'immunoglobulina A che combatte i virus influenzali.



5 - Pensare meno e agire di più: cosa desiderano i nostri uomini più di ogni altra cosa? Sentirsi appagati e soprattutto, secondo le statistiche, praticare il sesso orale. Quindi, lasciamo perdere il senso di vergogna e imbarazzo e lasciamoci andare: il sesso è più bello se segui i consigli del partner. Le regole per un sesso felice sono semplici e hanno un effetto poderoso sul benessere della nostra relazione.