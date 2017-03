Sesso: con calma è più bello. Scopri le strategie anti-stress

1 - Stop alla trottola: se sei tra coloro che non si fermano mai, sappi che lo stress prolungato influisce sulla capacità di rilassarsi. Quando la giornata lavorativa è terminata, rilassati e stacca mentalmente. Per rientrare in uno spazio che sia soltanto tuo una passeggiata anche solo di un quarto d'ora è un toccasana: si ossigenano i polmoni e si svaga la testa. A casa, bagno o doccia calda saranno perfetti per lavar via la tensione della giornata e accarezzare il corpo con il massaggio dell'acqua.



2 - Buonanotte con un bacio: mai perdere le buone abitudini! Anche senza scomodare gli scienziati, è acclarato che dormire insieme contribuisce a creare intimità e senso di unione. Un abbraccio e l'abbandono nelle braccia dell'altro sono il modo migliore per rilassarsi e coccolarsi un po'. Il battito del cuore e il ritmo del respiro del partner sono un potente mezzo di comunione e intimità.



3 - Alza il piede dall'acceleratore: sesso subito? Anche no! Un rapporto rapido e intenso non sono da buttar via, soprattutto se possono dare un pizzico di pepe alla routine delle coppie ormai consolidate, ma guai se diventano un'abitudine. Il fuoco della passione va alimentato con dedizione e costanza: abbracci, carezze, sguardi mantengono il contatto con l'altro e ricreano l'intimità ogni volta.



4 - Davy Crockett è di moda: esplorare il corpo dell'altro è un'attività sempre molto piacevole, può riservare ogni volta qualche sopresa e accende il senso di vicinanza. Il desiderio più profondo è quello che nasce a livello mentale ed è più sviluppato in una coppia capace di un alto livello di condivisione e comprensione dell'altro. Condividere quel che è successo durante la giornata, raccontarsi emozioni e chiacchiere, farsi un massaggio reciproco nei punti in cui schiena o collo sono indolenziti: i grattini sono sempre molto apprezzati!



5 - Dinner party: Cena, una magnifica occasione per ri-incontrarsi. Non solo alimentazione, trovarsi attorno alla tavola è il modo migliore per partecipare all'attività di preparazione del menù, fossero anche un paio di bistecche ai ferri. Diamo un taglio alla cattiva abitudine di dividere i compiti: mentre uno dei due prepara la cena, l'altro è impegnato a fare qualcos'altro e viceversa. Creare un momento speciale con un appuntamento in cucina è molto gratificante e intimo. Se uno dei due cucina la pasta, l'altro può condire l'insalata o, meglio ancora!, versare un po' di vino per un brindisi tête-à-tête : un buon inizio per una cena normale che diventa davvero speciale ogni sera.