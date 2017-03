Sesso: è più bello se segui i suoi consigli

Troppo spesso siamo impegnati a cercare di fare del nostro meglio, così ci dimentichiamo il vero obiettivo, che non riguarda né il piacere dell'altro e tantomeno l'orgasmo. Ecco qualche spunto per riflettere e cercare di sentirti finalmente appagata.



1 - Lasciati andare: niente di più semplice e naturale. Il vero segreto di un incontro indimenticabile non è l'abilità acrobatica, né l'approfondita conoscenza del Kamasutra, ma affidarsi all'altro fisicamente e mentalmente, la capacità di lasciarsi andare e smettere di controllarsi. Quando la mente è libera di volare allora si può iniziare a giocare con il corpo, liberando l'istinto.



2 - Sii sicura di te: non vuol dire fingere di essere quel che non si è, ma piuttosto mettersi a nudo (in tutti i sensi!) e assumersi ogni tanto il rischio di fare la prima mossa. Lasciati andare e concentrati semplicemente sul tuo piacere e cosa lo provoca. Scegli i gesti e le posizioni in cui le tue percezioni ti fanno sciogliere: se sarai appagata tu, lo sarà anche lui.



3 - Accetta le sue attenzioni. Sembra facile, eppure non lo è; si tratta soprattutto di una questione mentale così anche fra coppie che hanno raggiunto una certa intimità può accadere che ci si nasconda dietro un muro che tiene l'altro lontano dalle emozioni più istintive. Non dimenticare che la persona con cui stai condividendo questo prezioso momento di intimità non desidera giudicarti, notare le tue imperfezioni o darti un voto, ma conoscerti. Fai il modo che il sesso diventi un modo per divertirsi insieme giocando.



4 - Sesso orale: ebbene sì, questo è un punto fermo. Il sesso orale è fondamentale per ogni uomo, che purtroppo le donne spesso vivono con grande imbarazzo. Stai tranquilla: non è un esame, ma soltanto il desiderio di dedicarsi alla ricerca del piacere reciproco. Il sesso orale può essere un momento di petting o culminare con un rapporto vero e proprio. Fate in modo di dedicarvi entrambi uno all'altro e giocare con il corpo senza retropensieri e senza eccessive inibizioni.



5 - Cellulite: e allora? Ovvero, smetti di pensare e rimuginare, in questo modo eviterai di perdere il gusto del momento. La stragrande maggioranza delle donne pensa agli eventuali difetti del proprio corpo mentre è a letto con lui. Qualsiasi uomo può invece confermare che, a differenza del sesso femminile, durante un amplesso i maschietti sono totalmente presi dall'azione e non si soffermano sulle smagliature, come crede, invece, il pubblico femminile.