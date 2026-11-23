A Seborga, piccolo borgo dell'entroterra di Imperia (Liguria), la monarchia non è soltanto una suggestione turistica. Tra bandiere biancoazzurre, guardie in uniforme, monete proprie e cerimonie solenni, il paese porta avanti da decenni la sua rivendicazione di indipendenza dall'Italia. La novità del momento, riportata dal quotidiano Il Secolo XIX, è il rinnovo del mandato di Nina Döbler Menegatto, riconfermata principessa per altri sette anni. Una vicenda che mescola storia, aspirazioni autonomiste, vita di paese e un pizzico di atmosfera fiabesca, con un sovrano che qui non si limita a rappresentare il territorio, ma diventa anche il volto di un progetto politico e culturale.
La riconferma della principessa
Nina, già principessa dal 2019, inaugura il suo secondo mandato. La riconferma è arrivata senza una consultazione popolare: secondo le regole del principato, quando l'unica candidatura ammessa è quella del sovrano uscente, il rinnovo avviene automaticamente. Il Consiglio della Corona e i priori hanno esaminato le candidature e quella di Nina è risultata l'unica in regola con i requisiti previsti. La cerimonia si è svolta tra gli abitanti e i sostenitori del principato, con la presenza del Corpo delle Guardie e dei rappresentanti istituzionali. Un'inaugurazione dal tono solenne, con tanto di colpo di cannone e applausi in piazza, in un paese che continua a coltivare la propria identità monarchica.
Le origini della rivendicazione di indipendenza
La storia che Seborga risale al 1729, quando, secondo la ricostruzione del principato, i monaci di Lérins avrebbero venduto il territorio al re Vittorio Amedeo II di Savoia. La vendita, sostengono i seborghini, non sarebbe stata perfezionata con il pagamento e la registrazione dell'atto. Da questa presunta irregolarità nasce la convinzione che Seborga non sia mai entrata a far parte del Regno d'Italia. La rivendicazione, rilanciata negli anni e diventata parte dell'identità del borgo, non ha però portato a un riconoscimento internazionale dell'indipendenza. Seborga resta parte del territorio italiano, in provincia di Imperia, nonostante le istituzioni autoproclamate e i simboli che caratterizzano il principato.
Moneta e passaporti di uno Stato autoproclamato
Il principato ha una propria moneta, il luigino, dal valore dichiarato di sei dollari, oltre a passaporti e targhe. Esistono anche banconote da tre e quattro luigini con l'immagine di Nina. Il borgo ha inoltre una Costituzione, chiamata Statuti Generali, e un inno, "La speranza".
La storia della principessa
Nina è arrivata a Seborga dalla Germania, dopo aver vissuto in un collegio svizzero e a Montecarlo. Nel 2005, insieme al futuro marito Marcello Menegatto, acquistò una proprietà con quindici cavalli e si stabilì nel borgo, dove entrambi entrarono in contatto con il principe Giorgio Carbone. Nel 2010 Marcello Menegatto venne eletto principe, dopo la morte di Giorgio I. Il matrimonio si è poi concluso e nel 2019 Marcello ha abdicato. Nina, incoraggiata dagli abitanti, si candidò e venne eletta il 10 novembre dello stesso anno.
La neutralità e il messaggio sulla guerra
Nel corso del discorso per il nuovo mandato, Nina ha ribadito la posizione di neutralità del principato e il rifiuto della guerra. Interpellata sulle tensioni internazionali, ha espresso preoccupazione e ha sostenuto che il mondo avrebbe bisogno di esempi di pace. Sulla guerra in Ucraina ha dichiarato di essere dalla parte dell'aggredito, precisando di essere contraria alla violenza in ogni caso.