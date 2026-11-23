Nina, già principessa dal 2019, inaugura il suo secondo mandato. La riconferma è arrivata senza una consultazione popolare: secondo le regole del principato, quando l'unica candidatura ammessa è quella del sovrano uscente, il rinnovo avviene automaticamente. Il Consiglio della Corona e i priori hanno esaminato le candidature e quella di Nina è risultata l'unica in regola con i requisiti previsti. La cerimonia si è svolta tra gli abitanti e i sostenitori del principato, con la presenza del Corpo delle Guardie e dei rappresentanti istituzionali. Un'inaugurazione dal tono solenne, con tanto di colpo di cannone e applausi in piazza, in un paese che continua a coltivare la propria identità monarchica.