Beatrice Borromeo in total look rosa cipria al Monaco National Day 2026 (courtesy of Dior - image credits: Getty Images) © IPA/Getty Images/Getty Images
Beatrice Borromeo ha riportato sotto i riflettori il celebre New Look, l'estetica intramontabile che ha cambiato la storia della moda. Ex modella, giornalista, produttrice. La nuora di Carolina di Monaco, moglie di Pierre Casiraghi, e mamma dei loro tre figli, ha lasciato il segno in occasione della festa nazionale del Principato di Monaco, la ricorrenza più solenne, che cade ogni anno il 19 novembre.
Il look rosa cipria di Beatrice Borromeo per la Festa di Monaco 2026
Richiama l'eleganza dell'indimenticabile principessa Grace Kelly, il tailleur in crêpe di seta di ispirazione New Look con giacca Bar avvitata chiusa sul davanti con tre bottoni e gonna a corolla midi, fino a metà polpaccio. Una creazione della maison Dior, che ha conferito un tocco di romanticismo al rigore istituzionale di un appuntamento che ha visto riunita l'intera famiglia principesca monegasca. Dalle linee pulite ma rivisitato in chiave contemporanea, a caratterizzare questo modello è anche la preziosità del tessuto jacquard lavorato tono su tono con il motivo del mughetto, fiore portafortuna di Monsieur Christian. A completare l'outfit di Beatrice Borromeo, un cappello a falda larga rigida in feltro - sempre rosa cipria -, décolleté con punta quadrata dal motivo floreale sulle punte e inserti trasparenti, una piccola borsa Cigale in pelle portata a mano, presentata dalla casa di moda parigina in occasione della sfilata dedicata alla collezione primavera estate 2026. Menzione speciale anche per il make up luminoso e dall'effetto naturale e i capelli raccolti in uno chignon basso.
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Beatrice Borromeo in total look rosa cipria al Monaco National Day 2026 (courtesy of Dior - image credits: Getty Images)
A chi sta bene il colore rosa?
Si tratta di un colore che dona tendenzialmente a tutte: l'importante è saper individuare la sfumatura e il contrasto giusto. Delicato, romantico ma anche deciso e non banale. Chiaro, offre la sua versione più sofisticata e si comporta come un jolly perché funziona come un neutro. Una tonalità, quindi, che esula dai contesti legati alla cerimonia o dal bon ton e si rivela base elegante da indossare puntando anche solo su un pezzo chiave del look, come una camicia, una gonna, un cardigan, pantaloni, una borsa o altri accessori. Facile da indossare, pallido dona particolarmente alle carnagioni chiare e alle donne dai capelli biondi. Il pastello si sposa con gli incarnati freddi. Corallo e nuance più accese sono indicati invece soprattutto per le more e chi ha i capelli rossi.