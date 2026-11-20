Si tratta di un colore che dona tendenzialmente a tutte: l'importante è saper individuare la sfumatura e il contrasto giusto. Delicato, romantico ma anche deciso e non banale. Chiaro, offre la sua versione più sofisticata e si comporta come un jolly perché funziona come un neutro. Una tonalità, quindi, che esula dai contesti legati alla cerimonia o dal bon ton e si rivela base elegante da indossare puntando anche solo su un pezzo chiave del look, come una camicia, una gonna, un cardigan, pantaloni, una borsa o altri accessori. Facile da indossare, pallido dona particolarmente alle carnagioni chiare e alle donne dai capelli biondi. Il pastello si sposa con gli incarnati freddi. Corallo e nuance più accese sono indicati invece soprattutto per le more e chi ha i capelli rossi.