Harry e Meghan, il primo impegno pubblico dopo il rientro in Gb
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La partecipazione del principe Harry a una cerimonia per la Domenica della Memoria nella cittadina inglese di Brackley ha riacceso le tensioni attorno ai rapporti con la famiglia reale. Il duca di Sussex ha preso parte all'iniziativa locale in Northamptonshire poche ore dopo che re Carlo III, il principe William e Kate Middleton avevano presenziato alla tradizionale commemorazione nazionale al Cenotafio di Londra. Una scelta che ha attirato l'attenzione dei media e suscitato le critiche di Richard Eden, responsabile della sezione Diary del Daily Mail, secondo cui le iniziative pubbliche di Harry e Meghan rischiano di creare una sorta di monarchia parallela.
Harry ha scelto di ricordare i caduti insieme agli abitanti di Brackley, senza partecipare alla cerimonia londinese riservata ai membri attivi della famiglia reale. Il duca, che ha prestato servizio nelle forze armate britanniche per dieci anni e ha preso parte a due missioni in Afghanistan, si è presentato indossando le proprie medaglie militari e un papavero rosso, simbolo della ricorrenza.
La sua presenza non era stata annunciata in anticipo agli organizzatori e, secondo quanto riferito dal presidente della sezione locale della Royal British Legion, non era stata accompagnata da richieste particolari. Harry si è semplicemente unito alla parata, rimanendo tra i cittadini durante la cerimonia e osservando con loro i due minuti di silenzio. Al termine, il rappresentante dell'associazione lo ha ringraziato personalmente.
Nonostante il carattere sobrio dell'iniziativa, la comparsa di Harry ha alimentato il dibattito sulla sua posizione rispetto alla monarchia. Richard Eden ha interpretato l'episodio come un esempio dei rischi legati alla presenza pubblica dei Sussex nel Regno Unito. Il giornalista ha spiegato che da tempo teme la nascita di una sorta di "famiglia reale alternativa", capace di attirare l'attenzione parallelamente agli impegni istituzionali dei Windsor. Eden ha riconosciuto che Harry è uno dei pochissimi membri della famiglia ad aver prestato servizio in un contesto operativo, insieme ad Andrew Mountbatten-Windsor, la cui presenza alle cerimonie ufficiali sarebbe però ancora meno gradita. Da qui la domanda sollevata da alcuni osservatori: perché il duca dovrebbe limitarsi a una commemorazione nella propria zona, anziché essere invitato al Cenotafio?
Per Eden, tuttavia, il problema riguarda soprattutto il momento in cui si verificano queste iniziative. Quando Harry e Meghan vivevano in California, la loro lontananza dal Regno Unito rendeva meno delicato organizzare appuntamenti pubblici autonomi. Ora che sono tornati a frequentare il Paese e cercano visibilità attraverso nuovi eventi, secondo il commentatore il rischio è quello di interferire con il lavoro della famiglia reale.
Il giornalista ha inoltre osservato che la diffusione delle fotografie della cerimonia potrebbe essere interpretata come una provocazione, pur precisando di non poter stabilire se la presenza di un fotografo professionista fosse stata organizzata in anticipo o fosse casuale. A suo giudizio, episodi di questo genere rischiano di indebolire l'immagine della monarchia e di creare una situazione difficile da gestire per i suoi rappresentanti.
La partecipazione del duca non è rimasta a lungo lontana dai riflettori. Fotografie e video lo hanno mostrato mentre seguiva la parata insieme ai residenti di Brackley e prendeva parte al momento di raccoglimento. Le immagini sono state pubblicate dai media nel giro di poche ore. Alla cerimonia non era presente Meghan Markle, che non ha accompagnato il marito.
Mentre Harry partecipava alla cerimonia in Northamptonshire, a Londra i principali rappresentanti della monarchia erano impegnati nella commemorazione nazionale. Re Carlo III ha deposto la prima corona al Cenotafio, affiancato dal principe William. La regina Camilla e la principessa del Galles hanno seguito la cerimonia dal balcone, come previsto dal protocollo.
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