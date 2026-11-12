La partecipazione del principe Harry a una cerimonia per la Domenica della Memoria nella cittadina inglese di Brackley ha riacceso le tensioni attorno ai rapporti con la famiglia reale. Il duca di Sussex ha preso parte all'iniziativa locale in Northamptonshire poche ore dopo che re Carlo III, il principe William e Kate Middleton avevano presenziato alla tradizionale commemorazione nazionale al Cenotafio di Londra. Una scelta che ha attirato l'attenzione dei media e suscitato le critiche di Richard Eden, responsabile della sezione Diary del Daily Mail, secondo cui le iniziative pubbliche di Harry e Meghan rischiano di creare una sorta di monarchia parallela.