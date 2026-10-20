Nel corso dell'intervista, Harry è tornato quindi sul concetto centrale del suo ragionamento, ribadendo la volontà di trovare un punto d'incontro. "Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, la cosa più importante è riconciliarsi. Questo è il punto fondamentale", ha dichiarato. Quando gli è stato chiesto se la ferita che si è aperta nei rapporti familiari possa essere rimarginata, il principe ha risposto senza esitazioni: "Sì, certo".