Il principe Harry vuole fare pace con la famiglia: "La cosa più importante è riconciliarsi"
Harry ha chiarito la propria posizione in un'intervista: "Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, la cosa più importante è riconciliarsi"
Il principe Harry © IPA
Il principe Harry torna a parlare della frattura con la famiglia reale britannica e manifesta apertamente il desiderio di ricucire i rapporti con il padre, re Carlo III, e con il fratello William. In una nuova intervista, il duca di Sussex ha spiegato di voler superare i contrasti del passato, sottolineando come nella vita ci siano già abbastanza difficoltà senza continuare ad alimentare le tensioni tra familiari. Una posizione che Harry aveva già espresso in passato e che oggi ribadisce con un messaggio preciso: la riconciliazione dovrebbe essere la priorità.
Il principe Harry e il rapporto complicato con Carlo e William
Il duca di Sussex, 42 anni, ha affrontato la questione durante una video intervista con Zach Baron per la rivista GQ, registrata alla fine di settembre in occasione della sua visita a New York. Nel corso della conversazione, il giornalista gli ha chiesto se provasse dolore per il rapporto difficile che si è creato con il padre e il fratello.
"Sì, naturalmente", ha risposto Harry, osservando che i conflitti familiari sono una situazione in cui moltissime persone possono riconoscersi. Il principe ha raccontato di ricevere spesso commenti su questo argomento dalle persone con cui entra in contatto, segno di quanto la vicenda sia vicina alle esperienze di tanti. Secondo Harry, l'interesse suscitato dalla sua situazione dipende anche dal fatto che molte persone si chiedono come possa essere risolta una frattura di questo tipo. Seguire il percorso di qualcun altro verso una possibile riconciliazione, ha spiegato, potrebbe persino aiutare chi affronta problemi analoghi nella propria famiglia. Il duca ha poi chiarito la propria posizione: mentre alcune persone potrebbero non desiderare una soluzione, lui vuole che i rapporti possano essere recuperati.
"La cosa più importante è riconciliarsi"
Le parole di Harry hanno richiesto una precisazione da parte di un portavoce del duca di Sussex. Il riferimento alle persone che non vorrebbero vedere risolti i contrasti, è stato spiegato, non era assolutamente un attacco al fratello William né a un altro componente della famiglia reale. Si trattava di una considerazione generale, priva di riferimenti diretti ai suoi familiari.
Nel corso dell'intervista, Harry è tornato quindi sul concetto centrale del suo ragionamento, ribadendo la volontà di trovare un punto d'incontro. "Con tutto quello che sta succedendo nel mondo, la cosa più importante è riconciliarsi. Questo è il punto fondamentale", ha dichiarato. Quando gli è stato chiesto se la ferita che si è aperta nei rapporti familiari possa essere rimarginata, il principe ha risposto senza esitazioni: "Sì, certo".
Harry invita a lasciarsi alle spalle il passato
Il duca di Sussex ha riconosciuto che le conseguenze delle esperienze dolorose possono rimanere nel tempo, ma ha distinto le ferite del passato dal modo in cui si sceglie di affrontarle. Le cicatrici, ha osservato, possono restare per sempre; cambiare la propria prospettiva e il proprio atteggiamento nei confronti di ciò che è accaduto, invece, può aiutare a voltare pagina.
Harry ha incoraggiato tutti a provare a lasciarsi alle spalle ciò che è successo, pur ammettendo che il percorso diventa più difficile quando gli eventi passati continuano a condizionare la vita quotidiana. La sua riflessione si è conclusa con un riferimento diretto ai rapporti familiari: "Per me, nel mondo ci sono già abbastanza drammi e abbastanza problemi nella vita delle persone, senza continuare a trascinarsi dietro questioni irrisolte con la propria famiglia".
La frattura con la famiglia reale dopo l'addio agli impegni ufficiali
La crisi familiare è diventata particolarmente evidente nel 2020, quando Harry e la moglie Meghan Markle, oggi 45 anni, hanno rinunciato ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale. Negli anni successivi, ulteriori dettagli sulle tensioni sono emersi attraverso diversi interventi pubblici della coppia: la docuserie dedicata ai duchi di Sussex, uscita nel 2022, l'intervista concessa a Oprah Winfrey nel 2021 e il memoir pubblicato da Harry nel 2023.
Durante l'estate, re Carlo III, 77 anni, ha inoltre rivisto il figlio minore, Meghan e i nipoti Archie e Lilibet. L'incontro ha rappresentato anche l'occasione per rivedere la nuora e i nipoti per la prima volta dopo quattro anni. Dopo il trasferimento dei Sussex nel Regno Unito, avvenuto due mesi fa secondo quanto riportato, tra il sovrano e Harry ci sarebbero stati alcuni contatti. La situazione sarebbe invece diversa per quanto riguarda William, 44 anni, con il quale non risulterebbero comunicazioni dirette.