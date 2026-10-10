Nel suo intervento, il principe Harry ha sottolineato quanto sia importante per lui trovare un equilibrio tra la dimensione pubblica e quella privata e non si tratta soltanto di organizzare viaggi e appuntamenti in agenda, ma di riconoscere ciò che gli restituisce serenità. "Ciò che conta di più per me è l'energia, la gioia e la serenità che provo quando sono con la mia famiglia, soprattutto con i miei figli, ma anche quando svolgo il mio lavoro sul campo", ha spiegato. Harry desidera continuare a essere presente nelle iniziative che ritiene importanti, ma senza perdersi la crescita dei suoi bambini. La scelta di fissare un limite temporale alle assenze diventa così un modo per proteggere la quotidianità familiare.