Per i 42 anni del principe Harry, Meghan Markle ha pubblicato su Instagram un reel che sembra un vero e proprio album di famiglia. Composto da immagini e brevi video della loro vita privata, è accompagnato da una dolce dedica: "È semplicemente il migliore. Buon compleanno, amore mio", seguita da un cuore rosso. Una descrizione essenziale che lascia soprattutto alle immagini il compito di raccontare il duca lontano dagli impegni pubblici. Nel filmato scorrono momenti della coppia e scene di Harry insieme ai figli Archie e Lilibet, tra giochi, passeggiate e giornate trascorse all'aria aperta.