L'album delle vacanze di Harry, Meghan e figli: gli scatti più belli
© Instagram | Harry e Meghan
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© Instagram @meghan
Per i 42 anni del principe Harry, Meghan Markle ha pubblicato su Instagram un reel che sembra un vero e proprio album di famiglia. Composto da immagini e brevi video della loro vita privata, è accompagnato da una dolce dedica: "È semplicemente il migliore. Buon compleanno, amore mio", seguita da un cuore rosso. Una descrizione essenziale che lascia soprattutto alle immagini il compito di raccontare il duca lontano dagli impegni pubblici. Nel filmato scorrono momenti della coppia e scene di Harry insieme ai figli Archie e Lilibet, tra giochi, passeggiate e giornate trascorse all'aria aperta.
Tra le immagini scelte dalla duchessa di Sussex c'è anche uno scatto in bianco e nero che ritrae i due mentre si baciano in mezzo ai filari di una vigna. In un'altra sequenza Harry è con la famiglia su un golf cart e si china verso la figlia per darle un bacio sulla testa. Il reel mostra soprattutto il lato più privato del principe Harry: in un'immagine dipinge insieme al figlio, mentre in un'altra passeggia tenendo per mano la piccola Lilibet.
Non mancano le giornate immerse nella natura: durante un'escursione Harry cammina tra gli alberi insieme alla famiglia e, in un altro momento, con un cappello di paglia in testa, scherza con la figlia riuscendo a strapparle un sorriso. Sono momenti che Harry e Meghan hanno scelto di mostrare con maggiore frequenza negli ultimi tempi, pur continuando a proteggere l'identità dei bambini, spesso ripresi di spalle o senza mostrarne chiaramente il volto.
Nato il 15 settembre 1984, Harry festeggia il suo 42esimo compleanno circondato, almeno nel racconto social di Meghan, dagli affetti più stretti. La duchessa ha deciso di lasciare fuori dal racconto ogni questione legata alla monarchia: nel reel non compaiono cerimonie né immagini ufficiali: soltanto Harry come marito e padre, raccontato attraverso i ricordi scelti dalla moglie.
Quello del 2026 è però anche un compleanno particolare per Harry: è il primo che trascorre nel Regno Unito dal 2019. Nel gennaio 2020 lui e Meghan avevano annunciato il passo indietro dagli incarichi reali, trasferendosi poi negli Stati Uniti. Tornato in Gran Bretagna all'inizio di settembre, il duca spegne così le candeline nuovamente nella sua terra d'origine, mentre resta aperto il tema del suo rapporto con il Paese e della sicurezza della famiglia.
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