Harry e Meghan, paparazzi nascosti in un furgone sorvegliano la scuola dei figli
Due fotografi avrebbero trascorso ore fuori dall'istituto frequentato da Archie e Lilibet, osservando l'area: la famiglia ha denunciato l'accaduto
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La tranquillità cercata da Harry e Meghan lontano da Londra sembra essere stata nuovamente messa alla prova. A far scattare l'allarme è stata la presenza di alcuni fotografi nei pressi della scuola primaria frequentata da Archie e Lilibet. Secondo quanto riferito dal portavoce dei Sussex, alcuni paparazzi avrebbero osservato l'istituto e i suoi dintorni per un periodo prolungato e uno di loro sarebbe rimasto all'interno di un furgone bianco, utilizzato per muoversi e controllare la zona senza attirare immediatamente l'attenzione. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che avrebbero identificato il mezzo attraverso la targa. Il veicolo risultava preso a noleggio e sarebbe stato collegato a un fotografo di nazionalità non precisata.
La denuncia di Harry e Meghan
La reazione dei duchi di Sussex è stata immediata. Attraverso un portavoce, Harry e Meghan hanno contestato quello che considerano un comportamento incompatibile con il rispetto della privacy dei minori: "È già abbastanza preoccupante che certi paparazzi europei sembrino non voler rispettare la privacy dei bambini a scuola" ha dichiarato il portavoce. Il rappresentante della coppia ha poi fatto riferimento anche a un altro episodio avvenuto recentemente nella stessa area del Gloucestershire, sottolineando come la nuova presenza di fotografi attorno alla scuola rappresenti, secondo i Sussex, un'ulteriore fonte di preoccupazione.
Il punto centrale della protesta della famiglia riguarda soprattutto le modalità con cui i fotografi avrebbero operato. "C'è un'enorme differenza tra una legittima attività giornalistica e dei fotografi che percorrono il perimetro di una scuola, fermandosi a guardare all'interno e sorvegliando i bambini" ha affermato il portavoce. La questione, dunque, non riguarda soltanto la possibilità di fotografare Archie e Lilibet, ma anche il comportamento tenuto nei pressi di un luogo frequentato quotidianamente da minori.
La sicurezza torna al centro della disputa
L'episodio potrebbe inoltre riaprire una questione che Harry porta avanti da tempo: quella relativa al livello di protezione garantito a lui e alla sua famiglia durante la permanenza nel Regno Unito. Dopo la decisione di rinunciare ai ruoli istituzionali all'interno della famiglia reale, la situazione relativa alla sicurezza del principe è cambiata. Harry ha contestato anche in sede giudiziaria alcune decisioni riguardanti la protezione assegnata alla sua famiglia quando si trova in Gran Bretagna. La vicenda dei fotografi davanti alla scuola rende ancora più sensibile il dibattito sulla sicurezza dei Sussex.