La tranquillità cercata da Harry e Meghan lontano da Londra sembra essere stata nuovamente messa alla prova. A far scattare l'allarme è stata la presenza di alcuni fotografi nei pressi della scuola primaria frequentata da Archie e Lilibet. Secondo quanto riferito dal portavoce dei Sussex, alcuni paparazzi avrebbero osservato l'istituto e i suoi dintorni per un periodo prolungato e uno di loro sarebbe rimasto all'interno di un furgone bianco, utilizzato per muoversi e controllare la zona senza attirare immediatamente l'attenzione. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che avrebbero identificato il mezzo attraverso la targa. Il veicolo risultava preso a noleggio e sarebbe stato collegato a un fotografo di nazionalità non precisata.