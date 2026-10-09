Intanto, mentre Meghan torna gradualmente sulla scena pubblica, il principe Harry prosegue i propri impegni umanitari e parla apertamente delle ferite emotive legate alla morte della madre: "Ero convinto che quella fosse forza, ma non lo era. Ero un ragazzino di dodici anni senza il permesso di crollare e senza una guida su come guarire". E sul periodo successivo alla Megxit: "In due o tre giorni dall'abbandono di quell'ambiente stressante ho vissuto un crollo di adrenalina come non ne avevo mai provati prima. Giravo per la casa senza uno scopo, sono caduto in depressione per circa due settimane".