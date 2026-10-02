Il riferimento alla vita californiana della duchessa di Sussex è evidente già dalla confezione. Il calendario riproduce infatti la casa di Meghan e del principe Harry a Montecito, decorata per le feste e circondata dalle palme, con tanto di richiami agli animali della famiglia. Anche i numeri sulle finestrelle sono stati dipinti utilizzando la grafia di Meghan e rifiniti con dettagli dorati.