Meghan Markle e l'evento a Sydney
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Meghan Markle, la sua manicure con unghie portate corte e nuance naturali è un "must" © Afp
Meghan Markle ha deciso di anticipare le festività natalizie con "As Ever", il suo marchio lifestyle, lanciando un calendario dell’Avvento in edizione limitata realizzato in collaborazione con una cioccolateria artigianale di Los Angeles. Il prodotto, contenente 24 cioccolatini, è disponibile in preordine dal primo ottobre e costa 148 dollari, circa 131 euro.
Il riferimento alla vita californiana della duchessa di Sussex è evidente già dalla confezione. Il calendario riproduce infatti la casa di Meghan e del principe Harry a Montecito, decorata per le feste e circondata dalle palme, con tanto di richiami agli animali della famiglia. Anche i numeri sulle finestrelle sono stati dipinti utilizzando la grafia di Meghan e rifiniti con dettagli dorati.
All'interno ci sono 24 cioccolatini gourmet. I gusti riprendono alcuni dei prodotti che hanno caratterizzato finora "As Ever": fragola, lampone, mora e marmellata d'arancia. Non manca nemmeno un cioccolatino decorato con il fiore diventato uno dei simboli del marchio. Sulla confezione la duchessa invita a "rendere dolce ogni giorno", mentre nella newsletter inviata ai clienti annuncia che "alcune cose valgono l'attesa".
Il calendario rappresenta un nuovo tassello nell'espansione del progetto imprenditoriale con cui Meghan ha trasformato il proprio immaginario domestico in un vero marchio lifestyle. Nato soprattutto intorno a prodotti alimentari come marmellate, miele e vino, nel corso del 2026 il brand ha iniziato ad allargarsi anche ad altri oggetti legati alla casa e alla quotidianità. A gennaio, per esempio, era stato messo in vendita anche un segnalibro in pelle disegnato dalla stessa duchessa.
Il Natale, del resto, è un terreno tutt'altro che inesplorato per Meghan. Già nel 2015, quando curava il blog "The Tig", dispensava consigli su come apparecchiare una tavola delle feste tra tovaglie bianche, dettagli dorati, argenteria e composizioni floreali.
Meghan non è però l'unica figura legata alla monarchia britannica ad avere costruito un universo commerciale intorno al proprio stile di vita. Re Carlo III ha da tempo legato il nome di Highgrove a una vasta gamma di prodotti: alimentari biologici, tè, miele, ceramiche, accessori, articoli per la casa e il giardino e persino riproduzioni dei suoi acquerelli.
La differenza è soprattutto nella destinazione degli incassi: le vendite dei prodotti Highgrove e gli introiti delle visite ai giardini sostengono il lavoro benefico della King's Foundation. Il brand della duchessa di Sussex è invece un'impresa commerciale personale, costruita attorno alla sua immagine, ai suoi gusti e ai suoi costi.
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