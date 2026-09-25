Segreti di corte

Sarah Ferguson pronta a raccontare tutto? Offerte milionarie per un libro sui Windsor

L'ex duchessa di York sarebbe corteggiata per una nuova autobiografia, dove racconterebbe di Andrea, Epstein e il rapporto con Carlo, Harry e Meghan

25 Set 2026 - 14:51
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Sarah Ferguson, offerte milionarie per un libro sui Windsor © Instagram

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Un nuovo libro potrebbe tornare a mettere Sarah Ferguson al centro dell'attenzione. L'ex duchessa di York, 66 anni, avrebbe ricevuto diverse proposte milionarie per raccontare la propria vita in una nuova autobiografia, questa volta senza lasciare fuori gli anni più complicati trascorsi dentro e intorno alla famiglia reale.

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Secondo le indiscrezioni della stampa britannica, alcuni editori sarebbero pronti a mettere sul tavolo cifre a sette zeri pur di assicurarsi il progetto. Al momento non risulterebbe però alcun contratto firmato e dall'entourage di Ferguson sarebbero arrivate precisazioni sulla possibilità che il libro si trasformi in un racconto senza filtri dei Windsor.

Da Andrea a Epstein, cosa potrebbe finire nel libro?

 Il materiale, almeno sulla carta, non mancherebbe. Al centro dell'eventuale autobiografia potrebbe esserci, inevitabilmente, Andrea Mountbatten-Windsor, sposato da Sarah Ferguson nel 1986 e dal quale ha divorziato dieci anni dopo, pur mantenendo con lui un rapporto molto stretto.

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Fergie potrebbe affrontare anche uno dei capitoli più controversi degli ultimi anni: i suoi trascorsi con Jeffrey Epstein e le conseguenze che quella vicenda ha avuto sulla sua immagine pubblica. Ma lo sguardo potrebbe allargarsi anche agli altri Windsor, da re Carlo III fino al principe Harry e Meghan Markle. Stando alle indiscrezioni, esisterebbe già una possibile struttura del volume, con temi e capitoli sui quali costruire il racconto. Resta, però, da capire quanto Sarah sarebbe realmente disposta a rivelare.

Per Fergie non sarebbe il primo memoir

 Ferguson ha già raccontato pubblicamente diversi passaggi della propria vita. Nel 1996 pubblicò "My Story", seguito nel 2011 da "Finding Sarah: A Duchess’s Journey to Find Herself". Il nuovo memoir nascerebbe in un contesto completamente diverso.

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Negli ultimi anni gli equilibri della Royal Family sono cambiati profondamente, tra la morte della regina Elisabetta, l'ascesa al trono di Carlo e l'uscita di scena di Andrea dagli incarichi reali. Ed è proprio questo lungo periodo vissuto da una posizione privilegiata, ma sempre più esterna alla monarchia, che potrebbe rendere il racconto di Fergie particolarmente atteso.

Per Sarah Ferguson e il principe Andrea nuove nozze a 25 anni dal divorzio?

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