Fergie potrebbe affrontare anche uno dei capitoli più controversi degli ultimi anni: i suoi trascorsi con Jeffrey Epstein e le conseguenze che quella vicenda ha avuto sulla sua immagine pubblica. Ma lo sguardo potrebbe allargarsi anche agli altri Windsor, da re Carlo III fino al principe Harry e Meghan Markle. Stando alle indiscrezioni, esisterebbe già una possibile struttura del volume, con temi e capitoli sui quali costruire il racconto. Resta, però, da capire quanto Sarah sarebbe realmente disposta a rivelare.